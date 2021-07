"Buy One Get One Free" Sommerangebot von Ryanair

Der Urlaub naht, die Strände locken. Jetzt wo das Impfprogramm in vielen Ländern zu Erfolgen geführt hat, kommt wieder Reiselust auf. Ryanair bietet jetzt ein einzigartiges Angebot: Wer noch heute (07. 07.) ein Ticket für einen Flug bucht, bekommt ein zweites Ticket für denselben Flug gratis!

Ryanair, Europas Fluggesellschaft Nr. 1 präsentiert hiermit den Deal aller Deals. Mögliche Destinationen sind unter anderem Valencia (Spanien), Warschau (Polen), Zadar (Kroatien), Vilnius (Litauen) und Zakynthos (Griechenland). Der Nulltarif für den zweiten Flug gilt auf Value Fare Buchungen mit mehr als einem Passagier und Reisen im Juli. 1.100 Strecken sind in diesem Angebot inbegriffen und sorgen für reichlich Vielfalt und Auswahlmöglichkeit. Top-Ausflugsziele und Urlaubsorte besuchen und dabei auch noch sparen: Dank des erstaunlichen Angebots von Ryanair ist das jetzt möglich.

© Getty Images ×

Traumhafte Reisen

Städtereisen oder Strandurlaub in den Top-Destinationen Europas, gemeinsam mit Familienmitgliedern oder Freunden genießen und das zu einem Spitzenpreis! Was wie ein Traum klingt ist jetzt mit „Buy One Get One Free“ zur Realität geworden. Jetzt heißt es nicht mehr warten, sondern handeln.

Nur heute - 07. Juli

Dieses Angebot gilt es schnell zu nutzen, denn Kunden bekommen nur heute den zweiten Flug geschenkt. Um den Nulltarif zu erhalten, müssen Sie nur die Website von Ryanair aufrufen und den Flug bis Mitternacht buchen. Die AGB’s finden Sie hier.

„Kunden können einen wohlverdienten Urlaub oder eine Städtereise zu den besten europäischen Zielen buchen und einen Freund oder ein Familienmitglied völlig kostenlos mitnehmen.“, so Dara Brady, Director of Marketing bei Ryanair.

© Getty Images ×

Die Airline-Gruppe Ryanair

Ryanair Holdings ist Europas größte Airline-Gruppe und sorgt immer wieder für Möglichkeiten, den Urlaub voll auszunutzen. 470 Flugzeuge und 16.000 hochqualifizierte Luftfahrtexperten sind ständig im Einsatz. Außerdem setzt Ryanair bestmöglich auf Umweltschutz – Kunden, die mit Ryanair fliegen können ihre CO2 Emissionen im Vergleich zu Flügen mit anderen Fluggesellschaften um bis zu 50% reduzieren. Wieso also noch warten? Alle weiteren Informationen über Ryanair finden Sie hier.

Genießen Sie den Sommerurlaub ohne tief in die Taschen greifen zu müssen. „Buy one get one free“ ist das perfekte Angebot für den traumhaften Sommer.