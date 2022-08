× Das Weinerlebnis für alle Sinne...

...die etwas andere Reise zur Faszination Wein!

WINZER KREMS ist eine Wein-Erzeugergemeinschaft mit Sitz in Krems in der Wachau. An der traditionsreichen Weingutsadresse „Sandgrube 13“ werden Trauben von rund 800 Mitgliedswinzern aus der Umgebung zu feinen Weinen verarbeitet. Für interessierte Besucher, insbesondere Gruppen, stehen die Kellertüren das ganze Jahr über offen: Der Besucherrundgang „SANDGRUBE 13 wein.sinn“ führt in 8 Stationen auf die Spuren des edlen Rebensaftes und öffnet Blicke hinter die Kulissen – ein sinnesfreudiges Weinerlebnis.

Wein.Garten:

© Robert Herbst ×

Der Besucherrundgang beginnt im Weingarten. Dort, im Schatten einer original "Hiata-Hütte", erfreut sich der Besucher an einem guten Schluck vom Grünen Veltliner aus der Sandgrube. Da und dort erhascht man durch die Reben einen Blick auf Stift Göttweig und erfährt, wie bedeutend der Weinbau in Krems ist - und das seit fast 2000 Jahren.

Wein.Region:

© Robert Herbst ×

Im Raum Wein.Region lädt ein Luftbild der Region um Krems ein zur Riedenwanderung in wenigen Schritten. Die "Winzergala" ist das Herz des Raumes, denn die Winzer sind das Herz der WINZER KREMS: Sie hegen und pflegen die Reben für Winzer Krems das ganze Jahr hindurch und ernten im Herbst vorwiegend mit der Hand - denn nur die erfahrene Winzerhand weiß, wann die Trauben reif für die Lese sind.

Wein.Schatz:

Hier lagern die Schätze der Winzer Krems - Jahrgangsweine bis zurück zum 1946er. In einem multimedialen Hörspiel sprechen die Seelen der Weine zum Besucher.

Wein.Keller:

© Robert Herbst ×

Der Barriquekeller beeindruckt durch seine sakrale Anmutung. Im Mittelpunkt steht ein Weinaltar - erfreulicherweise wartet dort schon ein herrlich fruchtiges Glas Blauer Zweigelt auf den Besucher. Der Weinviertler Maler Karl Korab gestaltete mit seinem 8x2m großen Ölgemälde "Winzerdorfidylle" die Westwand. Drei große Glasflächen geben den Blick frei auf den imposanten Gär- und Reifekeller der WINZER KREMS.

Wein.Film:

Im Weingarten gibt es so viel mehr Leben als nur den Weinstock. Die Kremser Weingärten sind Heimat einer vielfältigen Pflanzen- und Tierwelt. Der neue 3D Film - eigentlich ein 4D-Film (3D+Duft!) - begleitet den Winzer in den Weingarten: umgeben von der Natur, beobachtet von so manchem Zwei- und Vierbeiner.

Wein.Kosmos:

© Robert Herbst ×

Hier entdecken Sie die Vielseitigkeit und Internationalität unserer Weine. Wein.Kosmos lädt mit faszinierenden 3D-Hologrammen ein, die Vielseitigkeit und Internationalität des Weins kennen zu lernen - eine kulinarisch-vinophile Reise um den Erdball.

Wein.Galerie:

© Robert Herbst ×

Der Rundgang ist fast geschafft - es ist wieder Zeit für ein Glas Wein. Der Riesling "Von den Terrassen", genossen im "Wohnzimmer des Winzers", rundet die etwas andere Reise zur Faszination Wein ab.

Wein.Kauf:

Wein & Weiniges gibt es schließlich im Ab-Hof-Verkauf der WINZER KREMS. Feine Wachauer Schokolade und Hochprozentiges von der Marille ergänzen das umfangreiche Weinsortiment.



Ein Video zum Weinerlebnis:

Informationen zu WINZER KREMS, den Weinen und dem Weinerlebnis gibt es hier: www.winzerkrems.at