„Diejenigen, die das Paradies auf Erden suchen, sollten nach Dubrovnik kommen“, sagte schon der große Nobelpreisträger George Bernard Shaw vor fast einem Jahrhundert.

Selbst ein Nobelpreisträger und ein großer Autor fand es schwierig, all das in Worte zu fassen, was diese Perle des Mittelmeers und ihre herrliche Riviera zu bieten hat.

© Dubrovnik Riviera ×

Die Riviera von Dubrovnik ist ein Muss im Dasein jedes Menschen, der die Schönheit des Lebens, die reiche Geschichte, Kultur sowie hedonistische Freuden und abenteuerliche Erkundungen entdecken möchte. Dies ist ein leicht erreichbares Reiseziel – egal, ob Sie mit dem Flugzeug, Schiff oder Auto nach Dubrovnik reisen, Sie werden es genießen.

Für alle, die über eine Reise nachdenken oder sich einfach den perfekten Urlaub vorstellen möchten, bevor Sie sich auf die Reise begeben, bieten wir den perfekten Reiseführer über diese magische Region — selbst für die wählerischsten Touristen.

© Dubrovnik Riviera ×

Von Austern bis Dingač

Beginnend auf unserer Reise von Norden nach Süden ist die erste Station für uns das besondere und farbenfrohe Neretva-Tal. Äußerst fruchtbares Land, ein ideales Mikroklima und die richtigen Menschen haben dazu beigetragen, dass diese Region nach wie vor einer der besonderen Teile Kroatiens bleibt. Das Tal des Flusses Neretva ist der Ort des Anbaus vieler landwirtschaftlicher Kulturen, von denen die häufigste der Anbau von Zitrusfrüchten ist, die die gesamte Republik Kroatien versorgen. Neben Zitrusfrüchten und Produkten wie Marmeladen und Liköre aus heimischen Früchten, die an Straßenkiosken bäuerlicher Familienbetriebe gekauft werden können, finden Sie in vielen Restaurants im Neretva-Tal lokale Köstlichkeiten wie Aal-Brodetto und Froschschenkel.

© Dubrovnik Riviera ×

Ein weiterer obligatorischer Stop auf dieser gastronomischen Route ist die Stadt Ston, die von den größten Mauern Europas sowie der ältesten Saline geprägt ist. Bei solch einem historischen Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass hier die wertvollste Delikatesse dieser Region, die Ston-Austern, serviert wird. Austern sind seit der Römerzeit als Aphrodisiakum bekannt, wo sie auch als Heilmittel gegen Unfruchtbarkeit eingesetzt wurden. Hier können Sie sogar Seeigel probieren, die traditionell wie Austern sofort, nach dem sie aus dem Meer gezogen wurden, mit ein paar Tropfen Zitronensaft und Brot gegessen werden.

© Dubrovnik Riviera ×

Wenn Sie nach Cavtat fahren, haben Sie die Möglichkeit, die alten Paläste und Seemannsresidenzen, die Überreste des antiken römischen Theaters, die Stadtmauern und den Rektorenpalast zu erkunden. Der Strand Pasjača liegt fünf Kilometer südlich der Stadt und gilt als einer der schönsten in der Gegend. Die Restaurants und Tavernen von Cavtat stützen ihr gastronomisches Angebot auf die dalmatinische und mediterrane Küche: Fisch, Gemüse und Olivenöl, aber erforschen und folgen auch modernen gastronomischen Trends.

Das wichtigste Reiseziel, wenn Sie ein Weinliebhaber sind, in der Gespanschaft Dubrovnik-Neretva ist ein önologische Paradies — die Halbinsel Pelješac. Diese weltberühmte Weinregion hat einige der besten Weine Europas und sogar der Welt hervorgebracht. Einige der berühmtesten Weine stammen aus dieser Gegend, darunter Dingač, Plavac Mali und Postup. Die von über 200 Sonnentagen im Jahr gebadeten Hänge mit endlosen Weinbergen und zahlreichen Weingütern sind ideal für erstklassige Weine, die Ihre gastronomische Reise perfekt ergänzen.

© Dubrovnik Riviera ×

Eine Odyssee durch die Gespannschaft Dubrovnik

In der Gespanschaft Dubrovnik-Neretva gibt es bis zu 40 Naturschutzgebiete. Einer von ihnen ist der Nationalpark Insel Mljet. Dies ist ein Ort von unberührter Schönheit, der Ihnen den Atem rauben wird. Mit unberührter Natur und einem sauberen Meer können Sie auch die wunderschöne Odysseus-Höhle erleben, die mit dem Mythos des antiken griechischen Helden verbunden ist. In der Sommersaison können Sie ein Ausflugsboot von Dubrovnik, Korčula, Makarska und der Halbinsel Pelješac besteigen, während in der Nebensaison täglich ein Katamaran von Dubrovnik zum Nationalpark Mljet fährt.

Verpassen Sie auf keinen Fall einen Ausflug auf die Elaphiten, oder Hirschinseln. Abgesehen von zahlreichen Riffen, Klippen und Schären bestehen die Elaphiten aus acht Inseln und fünf Inselchen, von denen nur drei bewohnt sind: Koločep, Lopud und Šipan. Am weitesten entwickelt ist Lopud, eine Insel mit wunderschönen Sandstränden. Hier sitzt man im Schatten der höchsten Palmen oder trinkt einen Kaffee mit Meerblick im Hotel, das einst ein Franziskanerkloster war.

© Dubrovnik Riviera ×

Üppige Vegetation, lange Sonnentage, angenehme Temperaturen im Frühling und Herbst und eine interessante Landschaft, die für viele Sportveranstaltungen geeignet ist, machen Korčula das ganze Jahr über zu einem idealen Ort. Erkunden Sie die versteckten Buchten und die felsige Küste auf zwei Beinen oder zwei Rädern. Entdecken Sie, wieviel Spaß eine Buggy-Safari macht, tauchen Sie in die Tiefen der Adria ein oder versuchen Sie sich im Segeln. Sie werden die besten Gerichte der mediterranen Küche auf Korčula probieren, denn egal in welche Taverne Sie gehen, Sie werden nicht enttäuscht werden. Vom Marco-Polo-Museum aus verbreiten sich die Aromen traditioneller Küche und verschiedener Fischspezialitäten durch die jahrhundertealten Mauern. Während Sie die Umgebung der Insel erkunden, werden Sie von dem Angebot nicht enttäuscht sein, das Sie nach einem langen Spaziergang durch die Gegend, der Ihnen den Atem rauben wird, wiederbeleben wird.

© Dubrovnik Riviera ×

Ein sehenswerter Teil des Dubrovnik-Archipels, der aus 306 Inseln und Inselchen besteht, ist der Naturpark Lastovo. Dieser jüngste kroatische Naturpark ist ein besonderer Teil der südlichen Adria, den Sie unbedingt besuchen müssen. Die Insel Lastovo ist 9,8 km lang, mit zahlreichen Buchten und Feldern, die sich zwischen sanften Hügeln befinden. Wer unberührte Natur schätzt und einen aktiven Urlaub verbringen möchte, wird sich über die Rad- und Wanderwege freuen, die sich über die gesamte Inselfläche erstrecken. Wohin Sie auch gehen, die schöne Aussicht am Ende jedes Weges wird Ihnen mit Sicherheit den Atem rauben. Die Stadt Lastovo ist eine alte mittelalterliche Siedlung mit einer langen und interessanten Geschichte, umgeben von Hügeln. Die geschnitzten Steintreppen von Lastovo, die das alte Stadtzentrum umgeben und von der Kirche und darüber hinaus strahlen, sowie die Schornsteine von Lastovo schaffen eine besondere mediterrane Atmosphäre.

Die Perle des Mittelmeers

Und schließlich – Župa Dubrovačka. Der Kupari Strand ist ein unvergessliches Reiseziel, eine versteckte Oase mit einem beeindruckenden Strand, an dem Sie sich im Sand entspannen können.

Der nächste zu besuchende Ort ist Srebreno mit seinen traditionellen Steinfassaden, einem hochmodernen Hotel und einer sonnigen Promenade mit zahlreichen Cafés. Für diejenigen, die auch im Urlaub gerne einkaufen, gibt es neben der Hauptstraße ein kleines Einkaufszentrum. Srebreno bietet einen wunderschönen Blick auf die gesamte Bucht von Župa.

© Dubrovnik Riviera ×

Der perfekte Abschluss dieser Tour ist Dubrovnik selbst, eine Stadt, die im Laufe der Jahrhunderte ihres Bestehens mehr als einmal auf der Weltkarte berühmt geworden ist. Abgesehen von den prächtigen Mauern, die es umgeben, ist das Wichtigste, was man hier erleben muss, die Energie, die durch seine Straßen zirkuliert. Das ist die Energie kompromissloser Menschen und herausragender Künstler, Wissenschaftler und Schriftsteller, die diese Stadt gezüchtet hat.

Obwohl viele Städte liebevoll die Perlen des Mittelmeers genannt werden, bleibt die Tatsache, dass Dubrovnik die ursprüngliche Perle des Mittelmeers ist. Es war Lord Byron, der berühmte Autor der britischen Romantik, der der Stadt diesen Beinamen zuschrieb, als er über das Mittelmeer von Spanien nach Istanbul reiste. Dieser große Dichter hat sich nicht geirrt. Eine Stadt von solcher Schönheit und Beständigkeit bleibt trotz aller Strapazen von Kriegen und Erdbeben, Seuchen und Pandemien ein Ort des Hedonismus, des Luxus, der schönsten Landschaften und unbezahlbaren Erlebnissen. Im milden mediterranen Klima wird das Gespannschaftszentrum Dubrovnik selbst in den Wintermonaten in ein Meer aus Sonne, Blumen und reifen Früchten von Orangen- und Zitronenbäumen getaucht. Ein großer Zustrom von Touristen und eine besondere Atmosphäre trugen zur Entwicklung des luxuriösen gastronomischen Angebots der Stadt bei, wo jeder etwas für sich finden kann.

© Dubrovnik Riviera ×

Um sich ein echtes Bild von der Stadt zu machen, fährt man am besten mit der Dubrovnik-Seilbahn auf die Spitze des Srđ-Hügels. Hier sehen Sie die Altstadt und das tiefblaue Meer, das sie umgibt. Aus dieser Sicht wirkt Dubrovnik wie ein Modell der Stadt. Ein Bild, das eine wunderbare Erinnerung bleibt, auch wenn Sie vergessen, ein Selfie zu machen.