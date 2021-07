everyonecantravel

Der Tag gestern war wunderschön und schon voller venezianischer Highlights. Dennoch gibt es noch eine Menge zu sehen - für heute steht wieder einiges auf dem Plan.

Sophie und ich starten unseren Tag mit einem langen Frühstück im a&o Venezia Mestre. Wir haben beide sehr gut geschlafen, was sicher an unserem gemütlichen Zimmer liegt. Satt gegessen machen wir uns anschließend mit dem Bus auf dem Weg in die Innenstadt. Heute wird sich unser Programm ganz um die Kanäle und das Wasser drehen, das Venedig so einzigartig macht.

Wir starten unsere heutige Tour bei Cannaregio, dem wohl am dichtesten besiedelten Stadtteil Venedigs. Wir schlängeln uns durch enge Gassen, überqueren schmale Brücken und lachen beim Anblick der vielen Wäscheleinen, die von Haus zu Haus über die Kanäle gespannt sind, um Kleidung und Bettwäsche trocknen zu lassen. Von den vielen Touristen, denen wir gestern vor allem am Markusplatz begegnet sind, ist hier deutlich weniger zu spüren. Der Stadtteil strahlt eine typisch italienische Atmosphäre aus und es gibt eine Menge kleiner Kunsthandwerksläden und Cafés, die zum Verweilen einladen.

Cannaregio ist außerdem der Startpunkt des Canal Grande, der Hauptwasserstraße, die sich quer durch Venedig zieht. Wir haben geplant heute eine Gondelfahrt entlang des Kanals zu machen, um die typischen venezianische Atmosphäre zu erleben. Und wer Venedig besucht ohne mit einer Gondel zu fahren, verpasst doch was – oder?

Wir kaufen uns also Tickets, steigen in unsere Gondel und schon geht es los! Unser Fahrer kutschiert uns den 4 km langen Kanal entlang und wir haben die Möglichkeit die Einzigartigkeit Venedigs vom Wasser aus zu bestaunen. Es sind nicht nur die prächtigen Gebäude links und rechts des Kanals, die uns begeistern, wir sind eingenommen von diesem gesamten venezianischen Erlebnis. Nach einer halben Stunde in der schaukelnden Gondel, voller Staunen, Umherschauen und Genießen, erreichen wir den Endpunkt der Rundfahrt und verabschieden uns von unserem Gondelfahrer.

Wir sind nun wieder auf Höhe des Markusplatz und beschließen, uns im „Royal Garden“ eine kleine gemütliche Pause zu gönnen. So sehr ich Venedig auch mag, ist es doch schön, auch mal ein Weilchen im Grünen zu verbringen. Wir suchen uns ein schattiges Plätzchen, genießen die Atmosphäre und beobachten den hohen Campanile des Markusdoms.

Langsam wird es auch schon wieder Zeit für Mittagsessen. Schnell finden wir ganz in der Nähe eine nette Pizzeria, in der ich mir eine Pizza und Sophie sich eine Portion Spaghetti bestellt.

Nach der kurzen Pause machen wir uns auf den Weg zu unserem nächsten Ziel, der vorgelagerten Insel von Venedig, Lido di Venezia. Wir steigen in das Schiff, das uns auf den Landstreifen bringen soll und erreichen schon nach wenigen Minuten unser Ziel. Anders als in Venedig fahren auf der Insel Autos und Busse. Wir laufen los und sind bereit, diese kleine Insel zu erkunden: Wir schauen uns den Tempio Votivo Della Pace Di Venezia, einen hohen Turm der Insel an, besuchen die Kirche San Nicolo, schlendern durch die Fußgängerzone und bestaunen die Palazzi der reichen Venezier, die ihnen auf der Insel als Sommerwohnsitz dienten.

Nach diesem langen ausgiebigen Spaziergang über die Insel erreichen wir schließlich den Strand und lassen uns ohne zu Zögern in den Sand fallen. „Und schon wieder so ein schöner Tag“, sagt Sophie, während sie sich in den Sand legt und in den blauen Himmel blickt. Ich kann ihr nur zustimmen, vor allem das Meer macht mich heute so glücklich. Wir verbringen die nächsten zwei Stunden damit im Sand zu entspannen, Muscheln zu sammeln und in das warme Meerwasser zu waten.

Um 18:00 Uhr machen wir uns auf den Weg zurück nach Venedig. Wir sind glücklich über diesen kleinen Ausflug an den Strand, raus aus dem touristischen Getümmel der Stadt und dennoch froh, als wir wieder am Markusplatz ankommen. Wir haben ein letztes Ziel für den heutigen Tag, bevor wir uns etwas zu essen suchen und dann den Abend ausklingen lassen.

Gemeinsam schlendern wir vom Markusplatz zur Rialtobrücke, die wir heute während unserer Gondelfahrt zwar schon gesehen, aber unbedingt auch noch einmal aus der Nähe betrachten wollten. Die große weiße elegante Brücke über den Canal Grande beeindruckt uns jedes Mal, wenn wir sie auch nur aus der Ferne sehen, auf Neue. Wir saugen die Eindrücke auf, genießen den Ausblick und knipsen etliche Fotos, um unseren Lieben zu Hause alles zeigen zu können. Bei dieser wunderschönen Kulisse mit der weißen Brücke, dem Kanal mit den bunten Gondeln und den prächtigen Häusern, die diesen säumen, wird jedes Bild ein Volltreffer.

Auf dem Weg zu unserem Lokal fürs Abendessen kommen wir an der Ponte Tron o della Piavola und der Ponte de le colonne vorbei. Ich wusste nicht, dass Brücken so schön sein können und ein einziges Bauwerk solch einen Charme und Charakter versprüht. Die ganze Stadt hat dieses wunderbare Flair, das die Touristen in Scharen anlockt.

Wir beenden unseren heutigen Ausflug schließlich im Restaurant „Vino Vino“, in dem wir uns Antipasti, Brot und Wein schmecken lassen, während wir den atemberaubenden Blick auf den Kanal genießen, über dem gerade die Sonne untergeht und die ganze Umgebung in ein rötliches Licht taucht.

Unsere Zeit in Italien ging schneller rum als gedacht und trotzdem freuen wir uns auf unsere morgige Weiterreise zurück nach Österreich. Davor genießen wir allerdings noch den letzten Abend und stoßen im a&o Venezia Mestre mit einem Cocktail auf unseren Roadtrip an.