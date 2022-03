Top-Sommeliers empfehlen

Ob ein kalifornischer Zinfandel, ein Xinomavro aus Griechenland oder ein Susumaniello aus Apulien.

Die ReiseLust24 hat drei Top-Sommeliers aus internationalen Top-Hotels um ihre Empfehlungen gebeten.

Milaidhoo Maldives: 1000 Stories Bourbon Barrel Aged Zinfandel

Ein Wein, der 1.000 Geschichten erzählt. Jede anders. Immer wieder neu. Passend zur amerikanischen Geschichte, denn er stammt aus den renommierten kalifornischen Weinbergen. Und passt somit hervorragend zum Inselparadies Milaidhoo Maldives. Denn hier schreiben die Gäste ihre ganz eigene Inselgeschichte. Bis heute reift der warme, samtige, intensive Rotwein in gebauchten Bourbon Fässern. In den 1960er Jahren waren sie eine Notlösung, denn es waren keine Barrique Fässer zu haben. Und so wurde aus der Not ein Markenzeichen.

© Milaidhoo Maldives ×

Keine Charge gleicht der anderen. Jede schmeckt immer wieder neu. Denn der 1000 Stories Zinfandel wird durch den Restalkohol, den die Bourbonfässer zu seinem insgesamt großen, reichen, marmeladigen Charakter beitragen, aufgewertet. Dieser Wein hat ein weiches Mundgefühl mit Aromen von roten Beeren und Himbeeren – ein einfach unverwechselbarer Geschmack. Herrlich lässt sich der Wein im Ba’thli by the Reef genießen – dem Restaurant von Milaidhoo, das in Architektur und Küche einzigartig ist. Spektakulär thront es auf Stelzen mitten in der Lagune und hat die Form eines Dhonis, eines traditionellen maledivischen Bootes. So haben Gäste das Gefühl, als würden sie direkt dem Sonnenuntergang entgegen segeln.

© Milaidhoo Maldives ×

Danai Beach Resort & Villas: Xinomavro

Griechenland zählt zu den längsten Weinanbaugebieten der Weltgeschichte, in denen bis heute unzählige kleine, aber feine Weingüter unter reiner Tradition produziert und geschmacklich aufbereitet werden. Das Danai Beach Resort & Villas im Norden Griechenlands gilt als regelrechtes Eldorado für Weinliebhaber. Der hauseigene Weinkeller beinhaltet die größte Weinsammlung Griechenlands, die zu den besten in Europa zählt – 1.700 neue und alte Etiketten, die über Jahrzehnte hinweg individuell erworben wurden.

© Danai Beach Resort & Villas ×

Der Head Sommelier Apostolos Plahouras empfiehlt die Sorte Xinomavro, der aus dem naheliegenden Ort Naoussa stammt. Naoussa verfügt über eine lange Tradition in der Herstellung dieser charmanten Weine, die nach Kirschen, Tomaten, schwarzen Oliven und getrockneten Kräutern wie Rosmarin und Basilikum duften. Die fokussierte, hohe Säure in Kombination mit den samtigen Tanninen und dem langen, komplexen Nachgeschmack machen diesen Wein zu einem atemberaubenden Beispiel einer Art, die es wert ist, von jedem Weinliebhaber auf der ganzen Welt entdeckt zu werden. Eis egian! – „zum Wohl“ – wie die Griechen vor jedem Schluck Wein zu sagen pflegten.

© Danai Beach Resort & Villas ×

Paragon 700: Torre Testa von Tenute Rubino

Giordano Sabato, Sommelier von Paragon 700 Boutique Hotel & Spa in Ostuni, empfiehlt seinen Gästen aktuell sehr gerne den Torre Testa von Tenute Rubino aus dem Jahr 2017. In dem Susumaniello – eine in Apulien verbreitete Rotweinsorte, „finden Komplexität und Eleganz ein perfektes Gleichgewicht“. Die Trauben des Susmaniello zählen zu den seltensten Weintrauben der Welt. Sie wachsen nahezu ausschließlich in der Region Salice Salento und an wenigen Stellen um Brindisi herum. Torre Testa erhielt bereits zahlreiche nationale und internationale Auszeichnungen und ist ein Symbol für die Renaissance des Salento – eines Weins, „der sich durch eine kräftige, tragende Säure und Tannine von unvergleichlicher Finesse auszeichnet“.

© Paragon 700 Hotel & Spa ×

Mit seiner intensiven, rubinroten Farbe erobert der Torre Testa 2017 das Herz eines jeden Weinliebhabers mit Noten von Pflaume und Likörkirsche. Außerdem schmeckt man Bitterschokolade, Zimt, schwarzen Pfeffer und Muskatnuss heraus und bemerkt Aromen von Vanille und Lakritze. Die Sommerwinde, die von der Adria kommen, haben das Aroma des Weins mit frischen und mineralischen Noten bereichert. Am Gaumen ist er perfekt ausbalanciert mit abgerundeten und feinen Tanninen. Der Abgang ist gemächlich sowie anhaltend und ergibt einen komplexen, schmeichelnden und festen Wein. „Ich habe diesen Wein ausgewählt, weil der Susumaniello die ikonische Rebsorte von Ostuni ist, die nur zwischen Ostuni und Brindisi wächst. Sehr gerne möchte ich besonders unsere internationalen Gäste auf diesen außergewöhnlichen Wein aufmerksam machen“, erläutert Giordano Sabato.