Südafrika – das ist pure Lebensfreude & Genuss mit allen Sinnen.

Raus aus dem grauen, kalten Österreich und rein in den Flieger. Schließ deine Augen und wache im sommerlichen Südafrika wieder auf. Hier ist es nicht nur die Sonne, sondern auch die Freundlichkeit der Menschen, die das Herz erwärmt und dir sofort ein Lächeln auf dein Gesicht zaubert.

Dein Herz schlägt schneller, wenn du auf einer Safari Löwen und Elefanten begegnest. Dein Körper bewegt sich im Takt der Trommeln, wenn du abends am Lagerfeuer sitzt. Du verwöhnst deine Geschmacksnerven mit edlen Tropfen und erstklassigem Essen am Fuß der Weinberge. Deine Freudenschreie hallen durch atemberaubende Canyons, über Dünen oder das offene Meer. Du lernst aus der Vergangenheit beim Besuch des Nelson Mandela Monuments, oder aus der Gegenwart, wenn du die zahlreichen Theater, Galerien und Clubs in Johannesburg und Kapstadt besuchst.

© southafrica.net ×

Südafrika bietet unendlich viele Möglichkeiten, ungezähmte Lebensfreude zu spüren. Sei es in den quirligen Metropolen, den zahlreichen Nationalparks, bei Wildlife-Safaris und spannenden Kultur-Events, an traumhaften Stränden oder bei kulinarischen Highlights. Erlebe mit der ReiseLust24 in den nächsten Wochen die aufregendsten Höhepunkte dieses faszinierenden Landes. Wir zeigen dir im Detail die besten Genusstouren, die spannendsten Safaris, die Top-Nationalparks und vieles mehr. Kleiner Vorgeschmack gefällig? Kein Problem…

Hippe Partys in Johannesburg

Eine Dachterrasse mitten in Johannesburg. Jede Menge Locals im Hipster-Look drängen zu Salsa-Rhythmen auf die Tanzfläche, die tiefstehende Sonne verleiht der coolen Location an diesem späten Sonntagnachmittag einen sanften Touch. Zur sexy Stimmung mischt sich ein Hauch Romantik, dem auch die Handvoll Touristen nicht widerstehen können. Meist zwar nicht ganz so rhythmisch wie die Einheimischen, aber mit genauso viel Spaß mischt man sich hier einfach ins Getümmel.

Johannesburg 1/3

2/3

3/3 © southafrica.net © southafrica.net © southafrica.net

Maboneng heißt das hippste Viertel in der Millionenstadt Johannesburg, in dem nicht nur heiße Nachmittags-Partys steigen, sondern in dem auch ein angesagtes Kunstzentrum, ein Food-Court, ein Street-Market und jede Menge gemütliche Lokale liegen. Neben Soweto, dem Apartheid-Museum und Nelson-Mandela-Haus zählt es zum Pflichtprogramm in Joburg.

Wanderung auf den Tafelberg in Kapstadt

Mother City – so nennen die Einheimischen ihr Kapstadt oft liebevoll. Kaum eine Weltstadt liegt imposanter eingebettet zwischen Bergen und Meer. Die Innenstadt schmiegt sich auf der einen Seite an den weltberühmten Tafelberg und den Lions Head. Auf der anderen Seite grenzt die mondäne Victoria & Alfred Waterfront an den Südatlantik. Ganz klar also - diese City muss man von oben sehen! Wer jedoch keine Lust auf die Warteschlangen bei der Gondel hinauf auf den Tafelberg hat, der erklimmt ihn einfach selbst. Rund 100 verschiedene Wanderwege schlängeln sich von Kapstadt auf das Bergmassiv, wobei die kürzesten Wanderungen rund 2 ½ Stunden dauern.

Kapstadt 1/3

2/3

3/3 © southafrica.net © southafrica.net © Tobias Reich

Zum Pflichtprogramm in Kapstadt gehört für die meisten Besucher ein Ausflug zum Kap der Guten Hoffnung, wobei man hier am besten einen vollen Tag einplanen und früh starten sollte. So hat man genug Zeit, auch die einsamen Strände und imposanten Steilklippen der Kap-Halbinsel zu erkunden.

Kultivierter Wein-Genuss in Stellenbosch

Etwa eine halbe Autostunde von Kapstadt entfernt liegt Stellenbosch mit seiner malerischen Innenstadt, mehr als 200 Weingütern und der renommierten Universität. Die Stadt selbst versprüht jungen Studenten- und Hipster-Charme, vermischt mit viel Geschichte. Die Holländer haben Stellenbosch im Jahr 1679 gegründet, somit handelt es sich nach Kapstadt um die zweitälteste Siedlung in Südafrika. Viele Häuser im so genannten kapholländischen Stil sind erhalten geblieben und prachtvoll renoviert.

Stellenbosch 1/3

2/3

3/3 © southafrica.net © southafrica.net © DS

Mehr als 20.000 Studentinnen und Studenten sorgen in der City für eine junge Atmosphäre, sie tummeln sich in den Weinbars, Coffeeshops, coolen Pubs und hippen Restaurants. Hausgemachte Spezialitäten aus den umliegenden Betrieben dürfen hier auf keiner Speisekarte fehlen. Dass kultivierter Genuss in der ganzen Region um Stellenbosch großgeschrieben wird, erlebt man auch beim Besuch in einem der renommierten Weingüter. Sie liegen einbettet in die herrliche Landschaft, mit unzähligen Weingärten in den fruchtbaren Tälern, umgeben von einer massiven Berglandschaft.

Tier-Safari an der Garden Route

Eine verspielte Löwenfamilie, mächtige Elefanten, eine Giraffenmama samt Nachwuchs – echtes Wildlife darf auf keiner Südafrika-Reise fehlen. Unzählige beeindruckende Tierbegegnungen erlebt man entweder im Kruger Nationalpark im äußersten Nordosten des Landes. Oder man erkundet von Kapstadt aus mit dem eigenen Mietwagen die legendäre Garden Route an der Südküste. Nur etwa vier Autostunden von Kapstadt entfernt liegen in herrlichen Landschaften private Game Reserves.

Safari 1/4

2/4

3/4

4/4 © Southafrica.net © southafrica.net © Gondwana.co.za © southafrica.net

Die beeindruckenden Tier-Erlebnisse eines aufregenden Tages lässt man dann am Abend am besten gemütlich am Lagerfeuer Revue passieren.