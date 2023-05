× Die LEGOLAND® Wochen auf oe24

Tag 3 im LEGOLAND® Deutschland Resort für unsere Familie. Sophie und Leon haben sich zwar schon die letzten beiden Tage richtig ausgepowert, aber heute haben sie trotzdem nochmal viel vor. Bevor es am späten Nachmittag zurück nach Hause geht, gibt es nämlich noch so Einiges zu entdecken.

© LEGOLAND Deutschland ×

Wir starten also gleich nach dem stärkenden Frühstück los ins LAND DER ABENTEUER. Vorbei an wilden Tieren und fantastischen Kreaturen aus LEGO Steinen begleiten wir Johnny Thunder auf die spektakuläre Dschungel X-pedition, durch dunkle Höhlen und einen 12 Meter hohen Wasserfall hinab. Ganz trocken bleiben wir dabei natürlich nicht, aber die morgendliche Erfrischung macht wahnsinnig viel Spaß! Und auch die Safari Tour durch den LEGO® Dschungel wollen sich die Kinder anschließend nicht entgehen lassen.

© LEGOLAND Deutschland ×

Genauso abenteuerlich geht’s im nächsten Themenbereich weiter, den wir nun ansteuern – das LAND DER PIRATEN. Hier können wir als Familie wieder unseren Teamgeist unter Beweis stellen, bei Käpt´n Nicks Piratenschlacht. Wir besteigen gemeinsam ein Boot, schippern vorbei an versunkenen Schiffen und wilden Seeräubern, die wir mit unseren Wasserkanonen gerade noch abwehren können. Dass uns andere Besucher*innen von Land aus ebenfalls nassspritzen können, stört uns im Eifer des Gefechtes gar nicht. Hauptsache, wir amüsieren uns als Familie so richtig.

© LEGOLAND Deutschland ×

Von den Piraten nach Asien sind es hier im LEGOLAND® Deutschland Resort nur ein paar Schritte – denn schon sind wir in der LEGO® NINJAGO® WORLD angekommen. Wir fühlen uns wie in einer asiatischen Klosteranlage und trainieren zunächst unsere Ninja-Fähigkeiten. Im interaktiven 4D Abenteuer The Ride nehmen wir dann zwar gemütlich Platz, aber mit unseren Handbewegungen können wir actionreich direkt ins Geschehen eingreifen – indem wir zum Beispiel Feuerbälle oder Eisfontänen losschleudern.

© LEGOLAND Deutschland ×

Als wir nach unserem virtuellen Ride wieder ins Freie treten, zieht gerade ein Regenschauer durch – da trifft es sich hervorragend, dass wir uns direkt ums Eck von LEGOLAND® ATLANTIS by SEA LIFE befinden. Hier tauchen wir in eine fantastische Unterwasserwelt ein, und bleiben dabei komplett trocken. Eine virtuelle U-Boot Fahrt in die versunkene Stadt Atlantis bringt uns zu über 1.000 tropischen Meerestieren, die in einem 600.000 Liter Wasser fassendem Becken zuhause sind. Ein Highlight ist der acht Meter lange Glastunnel, den man hier durchschreiten kann.

© LEGOLAND Deutschland ×

Bevor wir dann bald unsere Heimreise antreten müssen, kommt dann auch wieder die Sonne raus. Also wollen wir unbedingt noch den spritzigen Wellenreiter und das große LEGO Rennen im Themenbereich LEGO® X-TREME ausprobieren.

© LEGOLAND Deutschland ×

© LEGOLAND Deutschland ×

Beides entpuppt sich als Riesenspaß und macht unseren Abschied aus dem LEGOLAND nicht gerade leichter. Aber dass wir bald wiederkommen wollen, steht ohnehin bereits fest. Denn hier gibt es noch so viel mehr zu entdecken, als wir an diesen drei Tagen geschafft haben. Und der nächste schöne Anlass für einen tollen Familienausflug kommt bestimmt!

Familienurlaub im LEGOLAND® Deutschland Resort gewinnen!

Gewinnen Sie mit oe24 Ihren unvergesslichen Familien-Kurzurlaub im LEGOLAND® Deutschland Resort. Inkludiert sind zwei Übernachtungen im Feriendorf für bis zu vier Personen, inkl. Halbpension, sowie die Eintritts-Tickets für 2 aufeinanderfolgende Tage für bis zu vier Personen.