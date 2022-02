Von London bis Panama

Mit mehr als 5.200 Hotels in 110 Ländern dieser Welt ist Accor einer der führenden Hospitality-Anbieter. Heuer kommen wieder mehr als 300 neue Hotels dazu, in beliebten Destinationen wie London, Doha und Moskau, aber auch in Indonesien oder Panama City.

Die wohl mit der größten Spannung erwartete Eröffnung in diesem Jahr ist die des Raffles London at The OWO. Dieses architektonische Meisterwerk im historischen Old War Office – dem ikonischen Whitehall-Gebäude, das die berühmtesten Staatsmänner und Spione Großbritanniens, von Winston Churchill bis Ian Fleming, beherbergte – befindet sich in der finalen Phase eines monumentalen Umbaus. Dabei entstehen 120 Zimmer und Suiten, 85 einzigartige Residenzen sowie 11 Restaurants und Bars.

Ebenfalls in England wird das Novotel Liverpool Paddington Village als Highlight in Liverpool eröffnet. Mit mehr als 220 Zimmern auf 16 Etagen wird das neue Flagship-Hotel der höchste und einer der attraktivsten Treffpunkte für Touristen und Einheimische in einer Stadt sein, die sich durch ihre Musik, Kultur und hervorragenden Pubs abhebt.

Erstes Raffles Hotel in Nordamerika

Das Stärke des Accor-Netzwerk wird durch die aktuellen sowie bevorstehenden Eröffnungen in ganz Europa weiter ausgebaut. Dazu zählen unter anderem das Sofitel Barcelona Skipper, das Mercure Amsterdam North, das ibis Styles St. Margrethen Schweiz, das Mercure Hotel President in Lecce und das MGallery Cagliari Palazzo Tirso, Italien. Paris hat bei Accor nach wie vor einen besonderen Stellenwert. Nicht nur, weil die Stadt Hauptsitz des Unternehmens ist und wegen des Sponsoring-Vertrags mit dem Fußballclub Paris Saint-Germain, sondern auch weil die dortigen Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 von Accor unterstützt werden. Daher eröffnet Accor hier auch 2022 einige neue Hotels wie das MGallery Issy-les-Moulineaux Domaine de la Reine Margot und das Greet Paris Vincennes.

Auf der anderen Seite des Atlantiks blickt Nordamerika der Eröffnung des ersten Raffles Hotel auf dem Kontinent entgegen. Das Raffles Boston Back Bay Hotel & Residences im renommierten Viertel Back Bay ist ein 35-stöckiges Gebäude mit 146 Wohneinheiten, 147 Gästezimmern und sechs Restaurants und Bars, darunter eine Sky Bar und eine Speakeasy Bar. Die beeindruckende dreistöckige Sky Lobby wird die erste ihrer Art in Boston sein.

Accor als offizieller Gastgeber für die Fußball-WM 2022

Der Nahe Osten ist weiterhin eine spannende Region für Accor, insbesondere im Hinblick auf die Fußballweltmeisterschaft 2022 in Katar. Accor wurde als offizieller Gastgeber für die Besucher:innen der Veranstaltung ausgewählt und stellt Mitarbeiter:innen für die für das Management und den Betrieb von mehr als 60.000 Zimmern in den Apartments und Villen im arabischen Golfstaat. Die Hotelgruppe wird außerdem ihr Rixos-Portfolio in Katar und der Region mit dem neuen Rixos Doha Qetaifan, dem Rixos Obhur Jeddah in Saudi-Arabien und dem Rixos Jewel of the Creek in Dubai, VAE, erweitern. Darüber hinaus wird Accor im gesamten Gebiet weitere beeindruckende neue Häuser vorstellen, darunter das Raffles Doha und dessen Schwesterhotel Fairmont Doha, das Banyan Tree AlUla im Asher- Tal in Saudi-Arabien und das Fairmont La Marina Rabat-Salé.

Ein weiterer bedeutender Markt für Accor im Jahr 2022 ist Russland. Der Inlandstourismus wächst weiter – besonders stark bei jenen russischen Reisenden, die an internationale Services und hohe Standards bei ihren Urlauben gewöhnt sind. Accor erweitert sein Portfolio im ganzen Land mit einer Vielzahl von neuen Destinationen, darunter das das Novotel Moscow ComCity, das ibis Styles Kogalym Russia und das Mövenpick Resort and Spa Anapa Miracleon.

Erstes Accor Hotel in Dänemark

Ebenfalls in der Region Nordeuropa wird Accor das erste Hotel in Dänemark eröffnen. Das ibis Styles Orestad Denmark liegt am Stadtrand von Kopenhagen und bildet den Grundstein der Gruppe für ihren Markteintritt in dieses skandinavische Land. Da Lifestyle eines der am schnellst wachsenden Segmente der globalen Hotelindustrie ist, wird Accor durch sein Joint Venture mit Ennismore weiterhin führende Lifestyle- Marken wie Mondrian, SLS, The Hoxton, Morgans Originals und Mama Shelter ausbauen. Zu den eindrucksvollsten Eröffnungen in dieser Kategorie gehören folgende Hotels: Das erste Mondrian in China, Hong Hong Kowloon – ein Haus mit 324 Zimmern und freiem Blick auf den Hafen; das Maison Delano Paris im schicken achten Arrondissement, nur wenige Schritte von der berühmten Rue du Faubourg Saint Honoré entfernt; das TRIBE Phnom Penh Post Office Square, das ein mutiges Design in die Hotelszene Kambodschas bringen wird sowie das Mama Shelter Dubai, das die Idee eines Resorts inmitten der Stadt mit Apartments, Pools und einem Freiluftkino zum Leben erweckt.

