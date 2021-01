Vorfreude auf einen Romantikurlaub

Ob ein ganzjährig beheiztes Seebad am Ufer des Wolfgangsees, der Millstätter See als kühlendes Tauchbecken nach der Seesauna oder schwerelos im Infinity Pool mit Blick auf die Salzburger Bergwelt schwimmen – die Romantik Hotels haben außergewöhnliche Wellness-Überraschungen zu bieten.

Wer kennt es nicht - das legendäre Haus in St. Wolfgang mit dem klingenden Namen Romantik Hotel Im Weissen Rössl. Von Gudrun Peter in fünfter Generation geführt, verbindet es einen Hauch von Nostalgie mit allen Annehmlichkeiten, die man sich von einem 4-Sterne-Superior Hotel erwartet. Dazu zählt auch die 3-Haubenküche des Küchenchefs Hermann Poll. Und überrascht werden Rössl-Gäste auch im SPA- und Wellnessbereich mit dem ganzjährig beheizten Seebad (30 Grad) und einem schwimmenden Whirlpool (37 Grad) im türkisblauen Wolfgangsee.

© www.weissesroessl.at

Das Romantik SPA Hotel Seefischer ist eine Ruhe-Oase direkt am Millstätter See. Der Erholung ist hier ein eigenes Haus gewidmet – das Seefischer SPA Haus. Schwimmen in klarem Seewasser im wohlig warmen, auf 30 Grad beheizten Außenpool. Den Millstätter See nutzt man aber nicht nur zum Schwimmen, sondern als perfekte Abkühlung nach einem Saunagang in der Seesauna errichtet auf Pfählen inmitten des Sees. Eine Bio-Granatsteinsauna samt Tepidarium, Solegrotte, Dampfbad sowie Whirlpool sorgen für wohltuende Wellnessstunden.

© www.seefischer.at

Nur 5 km von der Festspielstadt Salzburg liegt das Romantik Spa Hotel ELIXHAUSER WIRT. Es ist seit 685 Jahren ein idyllisches Refugium mit kreativem Flair. Bereits in der 23. Generation von Familie Gmachl geführt, präsentiert sich Österreichs ältester Familienbetrieb traditionsbewusst und mit innovativem Zeitgeist. Der Spa Horizont erstreckt sich auf etwa 1.500 Quadratmetern über zwei Stockwerke. Vom SPA aus genießen Gäste den atemberaubenden Blick auf die Festung Hohensalzburg und die umliegende Bergwelt. Ein besonderes Highlight ist der Infinity Pool des Wellnessbereichs, wo Gäste das großartige Panorama genießen.

© www.elixhauserwirt.at

Die Romantik Hotels & Restaurants AG ist eine Vereinigung von Premium-Hotels, prämierten Restaurants und anderen hochwertigen touristischen Angeboten in neun Ländern Europas. Tradition, Historie, Qualität und herzliche Gastfreundschaft prägen die knapp 200 Romantik Hotels und 250 Romantik Restaurants. Romantik-Gastgeber heißen Reisende in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien, den Niederlanden, Schottland, Italien, und Slowenien willkommen. In Österreich vereint Romantik derzeit 15 bekannte Hotels mit zugehörigen Restaurants und 25 Chalets unter seinem Markendach.