Der Countdown für die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ läuft, in knapp einem Jahr geht’s los. Wir zeigen Ihnen die zehn spektakulärsten neue Hotels und Attraktionen, die noch vor dem Turnier eröffnet werden.

Über 100 Hotels und Hotelappartements befinden sich in Katar derzeit in der Bauphase. Mehr als 40 davon sollen in den nächsten 12 Monaten eröffnet werden, denn Katar bereitet sich darauf vor, während des Turniers mehr als eine Million Fans zu empfangen. Zu den innovativen Möglichkeiten, die den Fußball-Fans 2022 geboten werden, gehören Camping in der Wüste und ein Aufenthalt an Bord eines Kreuzfahrtschiffes mit atemberaubendem Blick auf die Skyline von Doha.

© Qatar Tourism ×

Hier sind die zehn spektakulärsten neue Hotels und Attraktionen:



Qetaifan Island North (in der Nähe von Lusail City)

Als erste „Unterhaltungsinsel“ in Katar angekündigt, wird das Projekt ein luxuriöses Resort, einen hochmodernen Wasserpark, einen Beach Club, Einzelhandelsgeschäfte und verschieden genutzte Gebäudekomplexe umfassen. Die Insel wird ganz in der Nähe des Lusail-Stadions liegen, in dem die Endrunde der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022™ ausgetragen wird.

© Qatar Tourism ×

Katara Towers (im Lusail Marina District)

Das markante Gebäude in Lusail, das ein Fünf-Sterne-Hotel beherbergt, ist eine architektonische Version des Nationalwappens Katars, das die traditionellen Krummsäbel zeigt. Das Gebäude wird zudem die Marken Fairmont und Raffles in Katar einführen.

© Qatar Tourism ×

Place Vendôme (in Lusail)

Der Place Vendôme soll in der katarischen Stadt Lusail eröffnet werden und wird Einzelhandel, Freizeit und Unterhaltung vereinen. Das Projekt umfasst zwei Fünf-Sterne-Hotels (Le Royal Méridien und Palais Vendôme, a Luxury Collection Hotel), Serviced Apartments (Le Royal Méridien Residences), bis zu 560 verschiedene Einzelhandelsgeschäfte und einen wunderschönen offenen Platz mit Cafés und Restaurants.

© Qatar Tourism ×

Rosewood (im Zentrum von Doha)

Rosewood Doha und Rosewood Residence Doha sind in zwei atemberaubenden Türmen untergebracht. Sie sind von den Korallenriffen Katars inspiriert und bestehen aus einem Luxushotel, einem Spa und einem hochmodernen Fitnesscenter.

© Qatar Tourism ×

Aljaber Twin Towers (im Lusail Marina District)

Einer der Aljaber Twin Towers wird ein 22-stöckiges Hotel im Marina District sein, das Appartements, königliche Suiten sowie einen Swimmingpool und ein Restaurant auf dem Dach mit Blick auf den Persischen Golf bietet.

Pullman Doha (in West Bay)

Das Fünf-Sterne-Hotel Pullman Doha West Bay befindet sich in einem atemberaubenden, modernen Wolkenkratzer in Dohas prominentestem Viertel.

© Qatar Tourism ×

Dream Doha (Doha)

Als Flaggschiff der Dream Hotel Group in der Golfregion wird das beeindruckende Gebäude mit 266 Zimmern acht verschiedene Restaurants und Nachtlokale, 35 Wohneinheiten sowie einen üppigen Poolbereich bieten, die gemeinsam ein einzigartiges Gastronomieerlebnis schaffen werden.

© Qatar Tourism ×

The St. Regis Marsa Arabia Island (auf The Pearl-Qatar)

Das St. Regis Marsa Arabia Island, The Pearl-Qatar, verkörpert das reiche Erbe der orientalischen Kultur und bietet eine außergewöhnliche Oase mit einer einzigartigen Lage, die es von allen anderen Projekten in Katar unterscheidet.

© Qatar Tourism ×

ME Doha (Doha)

Das Hotel verfügt über 235 Gästezimmer, Ausstellungs- und Tagungsräume, einen Infinity-Pool und eine Reihe von gastronomischen Angeboten.

West Walk (Al Waab)

Ein einzigartiges Bauvorhaben mit gemischter Nutzung im Herzen von Dohas populärstem Viertel, mit einem Vier-Sterne-Hotel, einem Kino und einem Verbrauchermarkt sowie zahlreichen Cafés und Geschäften.

© Qatar Tourism ×

Über Katar

Katar ist eine vom Arabischen Golf umgebene Halbinsel im Herzen des Nahen Ostens. Das Emirat ist für 80 % der Erdbevölkerung innerhalb eines sechsstündigen Fluges erreichbar. Von Numbeo als das sicherste Land der Welt im Jahr 2020 eingestuft, heißt Katar alle internationalen Reisenden willkommen, und Gäste aus über 95 Ländern können sogar visumfrei einreisen. Katar besticht mit einer Vielzahl an Touristenattraktionen, einer Fülle an Flora und Fauna, darunter Walhaie und das majestätische Nationaltier, die Arabische Oryx-Antilope, und vielen Erlebnissen die kulturelle Authentizität und Modernität verbinden. Von ikonischen Museen bis hin zu Rooftop-Restaurants, von aufregenden Wüstenabenteuern bis hin zu weltberühmten Veranstaltungen, darunter keine geringere als die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022™, hat Katar für jeden Besucher und jedes Budget etwas zu bieten.