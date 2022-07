Die Türkei boomt

Die Österreicher*innen stehen auf die Türkei. Reiseveranstalter wie die TUI berichten, dass die Türkei heuer zu den beliebtesten Sommerreisezielen zählt, vor allem Antalya ist sehr gefragt.

Die Flugverbindungen von Österreich in die Türkei sind heuer entsprechend aufgestockt worden. Turkish Airlines und ihre Tochter-Firma Anadolujet bieten ab Wien und ab Salzburg zahlreiche Abflüge.

© GoTürkiye ×

Ab Wien geht’s zum Beispiel viermal täglich zum Istanbul Airport und einmal pro Tag zum Sabiha Gökcen Airport auf der asiatischen Seite Istanbuls. Auch Ankara und Antalya werden derzeit täglich angeflogen. Weitere Ziele ab Wien: Trabzon, Samsun, Gaziantep und Kayseri.

Von Salzburg bietet Turkish Airlines bis zu neunmal pro Woche eine Anbindung an den Istanbul Airport, seit 1. Juli geht’s auch einmal wöchentlich zusätzlich nach Ordu-Giresun an die Schwarzmeerküste.

© GoTürkiye ×

Roadtrip an der Lykischen Küste

Wer auf eigene Faust mit dem Auto oder dem Wohnwagen unterwegs ist, für den haben wir einen spektakulären Roadtrip-Trip: von Kalkan nach Antalya. Eine faszinierende Reise unter der Sonne des Mittelmeers, bei der jede Kurve auf der Straße eine andere atemberaubende Aussicht auf klares Wasser, einsame Buchten und üppige Berge bietet. Diese unvergessliche Route mit einzigartigen Landschaften und den Spuren alter Zivilisationen ist ein mediterraner Traum. Orte wie Patara, Kalkan, Kaş, Olympos, Çıralı und Antalya bieten abwechslungsreiche Erlebnisse.



Mit seiner antiken Stadt und dem 12 kilometerlangen Strand ist Patara zweifellos einer der spektakulärsten Orte der Region. Patara gilt als einer der bedeutendsten Städte des antiken Lykiens und hat seine Pracht mit Bauwerken wie einem Theater, einem Parlamentsgebäude, einem Leuchtturm, einem Stadtbogen, Tempeln und Kirchen bewahrt.



Demre ist eine weitere historische Station auf dieser berühmten Route. Das Grab des Heiligen Nikolaus befindet sich in Demre, ebenso wie die historische Kirche - ein Wallfahrtsort, der im Mittelalter besonders berühmt war. Wenn man in der Provinz Antalya unterwegs ist, gibt es zahlreiche schöne Spots zu entdecken: die gemütliche Mittelmeerstadt Kaş, der winzige Strand an der Schluchtmündung der Kaş-Kalkan-Straße, Kaputaş, die böhmischen Küstendörfer Olympos und Çıralı.

© GoTürkiye ×

Weiter geht es unter Wasser in die blauen Tiefen von Kaş, einem der bedeutendsten internationalen Zentren für Tauchtourismus. Nächster Halt ist Çıralı. Das ruhige und beschauliche Städtchen ist ein Lebensraum für die Caretta-Schildkröten und liegt in der Nähe der Ruinen der antiken Stadt Olympos, einem wichtigen lykischen Hafen. Letzte Station der Route ist Antalya. Neben den erstklassigen Hotels, wunderschönen Stränden und Restaurants gibt es auch das bedeutsame Archäologiemuseum zu besichtigen.