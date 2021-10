Endlich wieder auf die Piste

Langsam aber sicher werden die Tage kürzer. Während die Temperaturen sinken, steigt die Vorfreude auf den Schneespaß und den Winterurlaub. Jetzt schon locken in Zell am See-Kaprun Pisten am Kitzsteinhorn. Zum Ausgleich können sich Besucher im TAUERN SPA verwöhnen lassen.

Salzburgs einziges Gletscherskigebiet, das Kitzsteinhorn, startet die Wintersaison schon früh und bietet von Oktober bis in den Frühsommer 100%ige Schneesicherheit. Wer auf der Suche nach Erholung ist, wird im TAUERN SPA in Kaprun fündig. Blick auf die Berge im Infinity Pool oder Entspannung in einer der Panorama-Saunen – Wellness-Liebhaber werden voll und ganz verwöhnt.

© Tauern Spa Zell am See-Kaprun ×

Um gut ausgestattet in den Schneespaß zu starten, bietet der neue Bründl Flagship Store im Herzen Kapruns Gästen nachhaltige Mode, Ausstattung und eine Erlebniswelt mit Restaurant, Boulderwand und einem Skywalk auf 20 Metern Höhe.

© Kitzsteinhorn ×

„Snow-How Days“ zum Saisonstart

Der diesjährige Saisonstart wird mit einem neuen Eventformat eingeläutet, mit den sogenannten „Snow-How Days“. Die führenden Wintersport-Marken am Gletscher werden ein Wochenende lang ihr neuen Material für kostenlose Tests bereitstellen, damit Besucher die neuesten Skier und Boards der Saison probieren und prüfen können. Von 5. bis 7. November 2021 werden außerdem Ski- und Snowboard-Technikworkshops der Kapruner Skischulen, ein „Cash4Tricks“ Snowpark Contest und der skiline.cc Snow-How Cup angeboten. Natürlich kommen auch Genussliebhaber bei den „Snow-How Days“ auf ihre Kosten. Dafür sorgen viele kulinarische Höhepunkte wie Tasting Erlebnisse oder Thermengerichte. Auch für Bühnenunterhaltung ist gesorgt. Die Burg Kaprun verwandelt am Freitagabend zur Bühne des Freeride-Film Festivals. Im Rittersaal der Burg findet am Samstag das absolute Highlight der „Snow-How Days“ statt. Marcel Hirscher wird in dem besonderen Ambiente der Burg über seine Projekte, Motivationen und Visionen sprechen und seine selbst entwickelte Skimarke VAN DEER präsentieren.

© Kitztsteinhorn ×

Erlebniswelt TOP OF SALZBURG

Wintersportler kommen am Kitzsteinhorn schon im Oktober auf ihre Kosten. Denn schon ein Monat nach offiziellem Herbstbeginn können dort erste Schwünge gezogen und Skitouren – wie die „Eisbrecher“ und „Schneekönigin“ Touren - unternommen werden.

© Kitzsteinhorn ×

Das Gletscherskigebiet begeistert auch zusätzlich mit seiner hochalpinen Erlebniswelt TOP OF SALZBURG, die mit Salzburgs höchstgelegener Panorama-Plattform, der Nationalpark Gallery, dem Cinema 3000 und vielen weiteren Attraktionen für reichlich Unterhaltung sorgt. Im Gipfelrestaurant, Salzburgs höchstgelegenem Restaurant, können kulinarische Leckereien genossen werden.

© Kitzsteinhorn/TOP OF SALZBURG ×

Sicherer Winterurlaub am Gletscher

Damit der Schnee- und Wellnessspaß sorgenfrei erlebt werden kann, haben die Region Zell am See-Kaprun und ortsansässige Bergbahngesellschaften in Zusammenarbeit mit den Gesundheitsbehörden diverse Maßnahmen entwickelt. Diese Hygiene- und Reinigungsmaßnahmen und Maßstäbe gewährleisten einen möglichst vollumfänglichen Schutz der Gäste. 3-G Nachweise sind im Skigebiet und in der Gastronomie erforderlich und im Zu- und Ausstiegsgebiet sowie während der Fahrt mit Seilbahnen und Liften gilt die FFP2-Maskenpflicht.

Zahlreiche Betriebe in Zell am See-Kaprun bieten außerdem unter der Aktion „Sorgenfrei buchen“ kostenfreie Stornierungs- und Umbuchungsmöglichkeiten bis 48 Stunden vor der Anreise.

So gelingt ein sorgenfreier und entspannender Winterurlaub.

Mehr Informationen finden Sie hier.