Die Top 10 Last-Minute-Reiseziele für Silvester

Wie wäre es mit einem Tapetenwechsel um gelassen in das Neue Jahr zu feiern? Eine neue Studie zeigt die Top Reiseziele mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis zu Silvester.

Laut einer neuen Studie verreist jeder Sechzehnte (16 %) von uns dieses Jahr über Weihnachten und Neujahr. Last-Minute-Trips und Spontanreisen werden vor allem bei der jungen Generation immer beliebter. Doch wohin soll es gehen?

Um die Auswahl etwas einfacher zu machen hat eine neue Studie von Savoo eine Liste der europäischen Reiseziele mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis in der Festtagszeit zusammengestellt. Die Studie analysiert 40 der beliebtesten Städte in Europa, dabei wurden Faktoren wie die Kosten für Unterkunft, Anreise, Aktivitäten und Verpflegung in jeder Stadt berücksichtigt, um die Top 10 Reiseziele mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis zu finden.

Die Top 10 europäischen Reiseziele mit dem besten Preis-Leistung-Verhältnis

Sibiu & Krakau Danzing Funchal Tallinn Vilnius Cardiff London Prag Edinburgh Köln

Die Top 3 Städte im Überblick

Die Krone für die europäische Stadt mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis zu Weihnachten holt sich Sibiu. Die rumänische Stadt landet dank der sehr günstigen Reisekosten und der preiswerten Verpflegung auf dem ersten Platz. Die Kosten für ein Taxi liegen hier bei weniger als zwei Euro pro km, während ein Drei-Gänge-Menü etwa 35 Euro kostet.

Sibiu © Getty Images ×

Gemeinsam mit Sibiu liegt Krakau (Polen) auf dem ersten Platz. Hier ist die Wahrscheinlichkeit, Schnee zu sehen, mit 39 % höher als in Sibiu, und es gibt insgesamt mehr Weihnachtsveranstaltungen zur Auswahl (30 im Vergleich zu 21).

Krakau © Getty Images ×

Dicht dahinter auf dem zweiten Platz liegt Danzig in Polen. Hier kann man bereits für 107 € pro Nacht in einem 4-Sterne-Hotel übernachten. Die Preise für Taxis sind mit rund 2,90 Euro pro km ebenfalls günstig. Allerdings ist die Stadt weniger präsent in den sozialen Netzwerken, insgesamt gibt es nur 69 Instagram-Hashtags und 34.300 auf TikTok.