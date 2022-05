× Festival für Fisch- und Weinliebhaber

Das 6. Thunfisch-, Sushi- und Weinfestival: für sechs Tagen verwandelt sich Zadar in Kroatien in eine Stadt der gastronomischen Fischfreuden!

Die sechste Ausgabe des Thunfisch-, Sushi- und Weinfestivals beginnt am Montag, den 16. Mai auf dem Petar Zoranić Platz mit der offiziellen Eröffnung um 10:00 Uhr und wird sechs Tage dauern - bis Samstag, den 21. Mai.

© Fabio Simicev ×

Dieses 6. Thunfisch-, Sushi- und Weinfestival ist ist die erste öffentliche und Open-Air-Veranstaltung, die nach der Coronakrise und den begleitenden Maßnahmen von dem Zadar Tourist Board organisiert wird.

×

Zadar wurde nicht zufällig als Gastgeber einer solchen Veranstaltung ausgewählt. Eine der wichtigsten wirtschaftlichen Tätigkeiten der Region Zadar ist die Fisch- und Fischverarbeitungsindustrie, mehr als die Hälfte der kroatischen Fischereiflotte für blauen Fisch und drei der vier kroatischen Zuchtfarmen des hochgeschätzten Blauflossen Thunfisch (Roter Thunfisch) befinden sich hier. Zadar ist eine Stadt der Fische, eine Stadt der blauen Fische, des Thunfischs, der Sardinen und der Makrele, so ist der Thunfisch zu einem Medium der Annäherung zwischen Japan und Kroatien geworden.

© Fabio Simicev ×

Das diesjährige Festival in einem modifizierten Format wird eine Art Brücke sein, um zu dem berühmten Glanz und Programm zurückzukehren, für das das Zadar Thunfisch-, Sushi- und Weinfestival in den letzten Jahren eine Reihe von Auszeichnungen erhalten hat, darunter auch von dem japanischen Außenministerium.

Das 6. Thunfisch-, Sushi- und Weinfestival wird reich an gastronomischen Events und Angeboten, aber auch Ausstellungen und auch Abendmusikprogrammen in den letzten zwei Tagen des Festivals, am Freitag und am Samstag, sein. Alle Veranstaltungen finden in einem großen Zelt auf dem Petar Zoranić Platz statt, wo Kochshow Programme berühmter Köche und Restaurants aus Zadar stattfinden.

© Dino Stanin ×

In diesen vormittäglichen gastronomischen Programmen von 10 bis 13:30 Uhr wird Zadar als Fischstadt präsentiert, und es werden nur Fischgerichte auf traditionelle und moderne, erfinderische Weise zubereitet, und es wird natürlich auch traditionelle japanische Sushi-Rollen geben.

Jeden Tag wird ein anderes Restaurant in Zadar Gerichte zubereiten und etablierte Köche aus Zadar werden ihre kulinarischen Fähigkeiten zeigen.

© Fabio Simicev ×

In diesen sechs Tagen wird der Petar Zoranić Platz zu einem Gastromarkt mit Ständen mehrerer Familienfarmen, der Niner Saline und der Pager Käsefabrik. Auf dem Platz spielen jeden Tag berühmte DJs aus Zadar Musik, und werden auch Fotoausstellungen stattfinden.

Alle zubereiteten Gerichte können mit einem Gutschein zum Preis von 25 Kuna verzehrt werden, und Getränke - Weine der Zadarer Winzer "Degarra", "Fiolić" und "Royal Vineyards" sowie Ožujsko-Bier für 10 Kuna.

Das ganze Programm können Sie hier einsehen.