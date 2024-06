× Viel Neues bei Turkish Airlines

Mehr Flüge ab Salzburg, eine neue Destination in den USA und - Popcorn an Bord. Bei Turkish Airlines gibt’s wieder viel Neues!

Seit 11 Jahren verbindet Turkish Airlines mit ihren Direktflügen Salzburg mit Istanbul. Von Anfangs vier Flügen pro Woche wurde nun auf ganze neun Starts wöchentlichen aufgestockt.

Die Premium Airline bietet nun montags und mittwochs zusätzlich zum Abendflug ab Salzburg auch eine Verbindung am Vormittag zum Istanbul Airport an – übrigens der zweitgrößte Flughafen Europas nach London Heathrow.

© Turkish Airlines ×

Neu im Flugplan ist bei Turkish Airlines auch eine weitere Destination in den USA. Denver ist das 14. Ziel in den Vereinigten Staaten und wird ab Juli vier Mal pro Woche ab Istanbul angeflogen. Denver, die Hauptstadt und größte Stadt des Bundesstaates Colorado, zieht mit ihren kulturellen Attraktionen und als Austragungsort verschiedener Sportveranstaltungen viele Reisende aus dem In- und Ausland an.

Zum Start der neuen Verbindung bietet Turkish Airlines Flüge zwischen dem Flughafen Istanbul und dem Denver International Airport zu speziellen Einführungsreisen an. Mit Tickets, die bis zum 3. Juli 2024 gekauft werden, können Passagiere von Preisen ab 787 US-Dollar für Flüge zwischen bis 20. Juli 2024 profitieren.

© Turkish Airlines ×

Und noch einen Grund zum Feiern gibt es bei Turkish Airlines: zum zweiten Mal in Folge hat die Fluglinie den renommierten APEX Best in Airline Award 2024 für das „Beste Unterhaltungserlebnis in Europa“ gewonnen. Zu diesem Anlass können Business-Class-Passagiere auf Flügen von mehr als acht Stunden jetzt sogar Popcorn genießen, während sie ihre Lieblingsfilme und -serien auf dem Bildschirm anschauen.

Mit dem neuen Filmbuffet bietet Turkish Airlines neben Popcorn eine große Auswahl an beliebten Snacks an. Dazu gehören getrocknete Feigen, Aprikosen und Rosinen, hausgemachte salzige und süße Kekse, türkischer Honig und eine köstliche Mischung aus Nüssen.Passagiere von Turkish Airlines können sich auf ein spektakuläres Inflight-Entertainment freuen. Mit einer riesigen Auswahl an über 660 Filmen, von brandneuen Hits über Hollywood-Blockbuster bis hin zu internationalen Meisterwerken, sowie mehr als 1.500 TV-Programmen, die Comedy, Drama, Dokumentationen, Sport und Lifestyle abdecken, vergeht die Reisezeit wie im Flug. Zusätzlich stehen den Passagieren über 130 Hörbücher und Podcasts zur Verfügung sowie mehr als 2.000 Musikalben weltbekannter Künstler.