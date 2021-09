Gewinne einen Familienurlaub in Kärnten!

Jetzt mitspielen und mit etwas Glück einen Urlaub für die ganze Familie im Family & Sporthotel Kärntnerhof in Bad Kleinkirchheim gewinnen!

Das 4-Sterne Family- und Sporthotel Kärntnerhof ist im renommierten Thermen- und Skiort Bad Kleinkirchheim in den Nockbergen zu finden. Gemeinsam mit family austria verlosen wir jetzt drei Nächte für zwei Erwachsene und zwei Kinder samt Halbpension im Kärntnerhof.

Familienfreundliche Urlaubsatmosphäre

Bad Kleinkirchheim ist im Ski-Winter und im Berg-Sommer ein Urlaubsparadies erster Güte. Ideal für Familien mit Kindern jeden Alters ebenso wie für Sportlich-Aktive vom Teenager bis zum Senior. Das führende Hotel in Sachen Familien- und Sporturlaub im Ort ist der Kärntnerhof. Seit Generationen von Familie Krenn geführt, ist das 4-Sterne Hotel bekannt für seine herausragende kulinarische Qualität und seine familiär-freundschaftliche Atmosphäre. Einzigartig ist, dass 20 der Kärntnerhof-Mitarbeiter ausgebildete Urlaubs-Coaches sind. Sie geben den Gästen die besten Tipps und Informationen, damit der Urlaub vom ersten Moment an ein besonderes Erlebnis wird. Kids ab 3 Jahren sind von der sehr persönlichen Kinderbetreuung begeistert - ob sie fachkundig betreut draußen in der Natur sind oder im Kinder-Erlebnis-Land des Hotels Spaß haben.

Bad Kleinkirchheim ist Kärntens renommierteste Winterurlaubsregion, mit langjähriger Tradition als Austragungsort von Ski-Weltcuprennen. Abfahrtsolympiasieger Franz Klammer ist hier verwurzelt. Die Weltcup-Rennstrecke trägt seinen Namen. Mit 103 km Pisten und 25 Liftanlagen zählt Bad Kleinkirchheim zu den attraktivsten Skigebieten im Alpenraum. Weite, freie, perfekt präparierte Pisten sind ideal fürs Genuss-Skifahren. Kärntnerhof-Gäste beginnen und beenden ihren Skitag direkt beim Hotel. Unmittelbar neben dem Hotel befinden sich auch die Übungsbereiche der Ski- & Sportschule Krainer. Ski-Neueinsteiger werden hier von den Skischul-Profis perfekt betreut. Winterwanderwege führen direkt am Hotel vorbei. Hotelgästen wird zusätzlich zum Skifahren ein abwechslungsreiches Winter-Wochenprogramm geboten - vom Rodeln bis zum Eisstockschießen reichen die geselligen Aktivitäten. Schneeschuhwandern, Tourenskimöglichkeiten, Pferdeschlittenfahrten und vieles mehr runden die Wintervielfalt ab.

Zwischen Mitte Mai und Anfang Oktober sind die Nockberge, mit Bad Kleinkirchheim als Ausgangspunkt, der ideale Ferienort in den Bergen. Ob familiär-beschaulich oder sportlich-ambitioniert - möglich ist hier alles, was des Berggenießers Herz höherschlagen lässt. Die Nockberge sind lieblich und meist bis zu den 2.400 m hohen Gipfeln grasbewachsen. Zwei Seilbahnen erleichtern den Weg "hinauf" enorm. Oben warten gemütliche Bergspaziergänge ebenso wie wunderschöne Gipfeltouren. Der Unesco Biosphärenpark Nockberge, in dem man sich hier bewegt, ist von atemberaubender landschaftlicher Schönheit. Ein Wander-Highlight sind die drei Etappen des Alpe-Adria-Trails, die durch die Nockberge führen.



Die Gäste des Kärntnerhofs können aus einem bunten täglichen Aktivitätenprogramm wählen. Wanderungen, Asphaltstockschießen, Mountainbike- oder Roadbiketouren stehen zur Wahl. Tennis auf den hauseigenen Tennisplätzen oder eine Runde Minigolf im Hotelgarten sind weitere Optionen. "Echte" Golfer kommen am 18 Loch Golfplatz Kaiserburg voll auf ihre Rechnung und genießen die perfekten Trainingsmöglichkeiten am zusätzlichen großen Übungsgelände. Zu den Badeseen - Brennsee und Millstätter See - ist es nicht weit. Und dank Kärnten Card, die für Kärntnerhof Gäste inklusive ist, warten zahlreiche Ausflugsziele darauf, besucht zu werden.

Sympathisch, kulinarisch herausragend, stylisch & nachhaltig

Es ist diese besonders sympathische Atmosphäre, die den Kärntnerhof auszeichnet. Sehr viele der rund 30 Mitarbeiter sind seit Jahren im Hotel. Sie sorgen zusammen mit der Hoteliersfamilie Krenn für die heimelig-persönliche Stimmung, die sofort spürbar wird. Wie es sich für gute Gastgeber gehört, wird im 4-Sterne Hotel größter Wert auf herausragende Kulinarik gelegt. Möglichst viele der Lebensmittel kommen aus der nahen Umgebung und aus ganz Kärnten. Die köstliche, regionale Alpe-Adria-Kulinarik ist beim Frühstücksbuffet, beim Mittagssnack, beim Nachmittags-Kuchen und ganz besonders beim 5-Gang-Abendmenü zu genießen. Dafür ist das Hotel mit dem AMA-Gastrosiegel ausgezeichnet worden.

Der Kärntnerhof blickt auf eine über 300-jährige Geschichte zurück. Designmäßig setzen die Krenns in ihrem Hotel regionsverbunden-stylische Akzente, etwa bei der Gestaltung der Familienzimmer "Kärnten" oder der Doppelzimmer "Nockberge" beziehungsweise auch bei der Renovierung des ersten Hoteltraktes mit den „Seinerzeit-Zimmern“ im Winter 2017/18.

Enge Naturverbundenheit wird im engagierten Bemühen um nachhaltiges Handeln im Kärntnerhof deutlich. Kurze Transportwege der Lebensmittel, E-Tankstelle & E-Leihauto für Gäste, Strom aus dem eigenen Wasserkraftwerk und das Heizen mit umweltfreundlicher Fernwärme sind einige Beispiele dafür.

Die Fakten zum Kärntnerhof

• Lage: Grünruhelage in Bad Kleinkirchheim, im Ortsteil Bach, direkt an der Skipiste, wenige Gehminuten vom Ortzentrum sowie von der Therme St. Kathrein und vom Thermal Römerbad entfernt

• Ferienhotel mit Spezialisierungen auf Familien & auf Sport, insbesondere Mountainbiker und Genusswanderer

• Hotelkategorie: 4-Sterne

• 58 Zimmer, Suiten und Appartements in Größen von 20 bis 70 Quadratmeter

• 30 Mitarbeiter, davon 20 ausgebildete Urlaubs-Coaches

• Hotelleitung und Besitzer: Familie Krenn

Der Kärntnerhof zählt zu den erlesenen Urlaubsadressen der family austria Hotels & Appartements. Die Betriebe der family austria Hotels versprechen einzigartige Urlaubserlebnisse für die ganze Familie. In jedem family austria Hotel & Appartement steht der persönliche family austria Urlaubscoach® zur Seite, der seine Heimat wie die eigene Westentasche kennt und mit Tipps von der Urlaubsplanung bis zur Abreise zur Verfügung steht. Denn diese kann manchmal ganz schön schwierig sein, aber bei family austria lassen sich die Wünsche aller unter den Sommerhut bringen. Im Mittelpunkt des Familienurlaubs stehen immer die gemeinsamen Erlebnisse, weil oft im Alltag viel zu wenig Zeit dafür bleibt.

Großzügige Familienzimmer, umfangreiche Baby- und Kleinkinderausstattung, fürsorgliche Kinderbetreuung und spannende Kinderspielplätze sowohl drinnen als auch im Freien, sorgen für eine entspannte Urlaubszeit. Für individuelle Präferenzen hinsichtlich Kategorie und Aktivitäten einfach mal auf www.familyaustria.at schmökern.