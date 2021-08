Gewinne einen Familienurlaub in Südtirol!

Jetzt mitspielen und mit etwas Glück einen Familienurlaub im Feuerstein Nature Family Resort in Südtirol gewinnen!

Matschraum für die kleinen Gäste, modernes Design für die Erwachsenen: Das Feuerstein Nature Family Resort in Südtirol bietet ein Urlaubserlebnis für alle Generationen. Inmitten der Natur in

Alleinlage am Talschluss des Pflerschtals gelegen, vereint es eine kindergerechte Architektur und Ausstattung mit einem zeitlosen, puristischen Design.

Die Architektur des Hauses ist auf alle Gäste ausgerichtet: Breite Gänge, großzügige Sitzgelegenheiten sowie extra niedrige Treppenhandläufe und eine Zuteilung von Tieren zu den einzelnen Stockwerken bieten den Kindern Hilfe bei der Orientierung im Haus. Natürliche Elemente wie der Silberquarzstein und Holz aus dem eigenen Tal schaffen ein warmes, alpines Ambiente. In Kombination mit großflächigen Glasfronten, die einen freien Blick in die Natur garantieren, entsteht eine moderne, aber gemütliche Atmosphäre.

Das Konzept des Mountain SPA basiert auf den natürlich vorkommenden Ressourcen des Pflerschtals: Fels, Wasser, Holz und Wärme. Jede angebotene Behandlung ist einer dieser vier Säulen zugeordnet und integriert ein entsprechendes sinnliches Erleben. In dem 3.000 Quadratmeter großen Spa-Bereich können Eltern und Kinder gleichermaßen zur Ruhe kommen. Ob bei einer gemeinsamen Maniküre für Mutter und Tochter, in der Family Sauna, die mit geringeren Temperaturen die Kinder an das Schwitzen gewöhnen soll oder in einer der kuschligen Familienkojen, den „Snoezele Ecken“. Die Natur als Vorbild hat sich die Architektur des Mountain Spa, der nur für Erwachsene zugänglich ist, angelehnt. Der Aufbau der viergeschossigen Wellnesslandschaft entspricht den Vegetationszonen der Berge. Eine Zirbensauna im Erdgeschoß steht sinnbildlich für die Waldebene im Tal, Zeit zu zweit genießen die Eltern auf einer der Heu-Betten, die Dampfsauna lädt zur Ruhe und Stille wie im Hochgebirge ein und „am Gipfel“, in der obersten Etage, befindet sich der Summit Garden mit Ruheliegen, Tauchbecken und Hot Pot.

Das erklärte Ziel der hoteleigenen Kinderbetreuung für alle Altersklassen, von 0 bis 16 Jahren, ist eine Freizeitgestaltung mit Mehrwert anzubieten. Hierzu steht ein Team aus ausgebildeten Erziehern zur Verfügung. Wöchentlich können die Kinder und Jugendlichen ihre Aktivitäten aus allen Programmmöglichkeiten selbst zusammenstellen. Das ist nur eine der wenigen Maßnahmen von Waldorf und Maria Montessori, an die sich die naturpädagogische Kinderbetreuung des Familienhotels anlehnt. Im Malatelier oder in der Holzwerkstatt können die Sprösslinge kreativ gestalten, im Matschraum, in der Spielscheune oder auf der 100 Meter langen Wasserrutsche mit integrierter Zeitmessung, auf dem Badeteich oder im beheizten Außenpool toben. Für Jugendliche werden Fußballturniere oder Billard- oder Kickermeisterschaften organisiert.

Im 2019 eröffneten Gourmetrestaurant Artifex im Feuerstein Nature Family Resort genießen die Gäste raffinierte Gourmet-Kreationen aus aller Welt mit einem Hauch von Südtirol. Jeden Donnerstag- und Sonntagabend werden feine internationale Gerichte mit heimischen Zutaten aus der Region serviert. Die passende Weinbegleitung stammt aus den ebenfalls neuen Weinkeller, der über 500 Sorten lagert. Kinder ab zwölf Jahren dürfen ihre Eltern in das Gourmetrestaurant begleiten, junge Gäste werden von der Kinderbetreuung während des Abendessens liebevoll umsorgt.

Was das Feuerstein Nature Family Resort zu bieten hat:

• Fünf-Sterne-Familienhotel mit modernem, puristischem Design bei kindgerechter

Architektur und Ausstattung

• Sinnerfülltes Urlaubserlebnis für ALLE Generationen

• Mountain Spa: Architektur und Behandlungen basierend auf vier Naturressourcen (Fels,

Wasser, Holz, Wärme) mit und ohne Kind

• Naturpädagogische Kinderbetreuung nach Maria Montessori (außergewöhnliche Angebote

wie z.B. Matschraum, Didaktik-Pool mit Unterwasser-Memory)

• Verkehrsgünstige Lage im Norden Südtirols mit Sterzing und Bozen in unmittelbarer Nähe

Jetzt mitspielen!

Zu gewinnen gibt es einen Gutschein für zwei Übernachtungen im Feuerstein Nature Family Resort für eine Familie mit bis zu zwei Kindern. Jetzt HIER mitspielen!