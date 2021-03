Bella Italia auf See

8 Tage/7 Nächte auf dem LNG-Flaggschiff Costa Smeralda für 2 Personen gewinnen.

Costa Smeralda als Hommage an Italien

Erleben Sie an Bord der Costa Smeralda das pure italienische Lebensgefühl: Das ganze Schiff atmet Italien, die einzelnen Decks tragen die Namen großer italienischer Städte – ein Konzept, das sich in den Kabinen fortsetzt. Ob bei den Shows im „Colosseo“, im CoDe – Costa Design Museum oder im Squok Kinderclub – für Unterhaltung ist rund um die Uhr gesorgt. Genießen Sie italienische Gaumenfreuden in einer von 16 Restaurants und 19 Bars, während Sie dank des zertifizierten Sicherheitsprotokolls sorgenfrei Urlaub machen können.



Das Costa Sicherheitsprotokoll

Das neue „Costa Sicherheitsprotokoll“ wurde zum Schutz der Gesundheit der Gäste, Crewmitglieder und besuchten Orten entwickelt. Es berücksichtigt alle Aspekte des Kreuzfahrterlebnisses, von der Buchung bis zur Rückkehr nach Hause – damit Sie sich zurücklehnen und Ihren Urlaub entspannt genießen können.

Zu den wichtigsten Maßnahmen gehören:

Die verringerte Anzahl der Gäste an Bord

Ein Abstrichtest für alle Gäste und Crewmitglieder bei der Einschiffung

Eine Temperaturkontrolle beim Aussteigen und Zurückkehren zum Schiff

Geschützte Costa Ausflüge

Verbesserte Desinfektionsmethoden und medizinische Dienste an Bord

Costa Smeralda als reisende „Smart City“

Mit dem Flaggschiff sind Sie auch nachhaltig unterwegs. Dank des Flüssigerdgas-Antriebs werden die Emissionen von Schwefeloxiden (Null-Emissionen) und Partikeln (Reduktion von 95-100 %) fast vollständig eliminiert. Die Emissionen von Stickoxiden (direkte Reduktion von 85 %) und CO2 (Reduktion von bis zu 20 %) werden deutlich reduziert. Der gesamte tägliche Wasserbedarf des Schiffes wird durch die direkte Umwandlung des Meerwassers mit Hilfe von Entsalzungsanlagen gedeckt; der Energieverbrauch wird durch ein intelligentes Energieeffizienzsystem auf ein Minimum reduziert; an Bord werden Materialien wie Kunststoff, Papier, Glas und Aluminium zu 100 % getrennt gesammelt und recycelt.



Das erwartet Sie!

8 Tage/7 Nächte auf dem Flaggschiff Costa Smeralda

Ab/bis Savona auf der Mittelmeerroute, mit Savona, Marseille, Barcelona, Palma de Mallorca, Palermo, Civitavecchia/Rom, Savona

Balkon-Kabine für 2 Personen

inkl. Vollpension, Getränkepaket Più Gusto und Trinkgeld*

Weitere Informationen finden Sie hier!

(*exkl. Anreise; exkl. weiterer allfälliger Kosten)