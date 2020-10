Gewinnen Sie Traumtage auf der Riederalm 4*s

Gewinnen Sie jetzt einen Urlaub im Familienhotel mit Adults-Only-Bereich und Gault Millau-Hauben!

Die im Vorjahr attraktiv erweiterte Wellness mit rund 2.000m² wurde architektonisch so geschickt aufgeteilt, dass Ruhesuchende und Kinder in zwei komplett getrennten Bereichen voll auf ihre Rechnung kommen. Zwei getrennte Pool- und Wellnessbereiche – einer mit Riesenrutsche, einer nur für Erwachsene

Absolute Hits für Familien mit Kindern sind das großflächige Hallenbad zum Rausschwimmen, der beheizte Pool direkt an den Bergwiesen und, nicht zuletzt, die spektakuläre Indoor-Wasserrutsche.

Wenn Eltern und Großeltern zwischendurch auch mal in aller Ruhe entspannen möchten, wartet der gegen jeglichen Lärm abgeschirmte Mountain SPA, ein 20 Meter langer Pool, der nicht nur ein fantastisches Bergpanorama eröffnet, sondern dank Thermalwasser aus dem nahen St. Martin ganzjährig wohlig warme 33° C aufweist.

Alpine Genießer-Halbpension wie in einem Gourmetrestaurant – und das auch für Kinder

Dass der Patron, Küchenchef und zweifache Papa Andi Herbst einer der besten Köche im Salzburger Land ist, von dessen Gourmetküche auch die kleinen Gäste schwärmen, ist ein zusätzliches Plus für Genießer.

Nach Jahren in internationalen Top-Restaurants verwirklicht er als Mitglied der internationalen Spitzenköche-Vereinigung Jeunes Restaurateurs (JRE) nun am heimatlichen Herd seine Vorstellungen einer modernen österreichischen Alpinküche. Eine Küche, die kreativ, aber nicht abgehoben, beste heimische Produkte individuell ausgewählter Hersteller in den Mittelpunkt rückt und kürzlich mit 2 Gault-Millau-Hauben ausgezeichnet wurde.

