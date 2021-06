19.Jahrhundert trifft auf Moderne

Bad Gastein ist ein beliebtes Reiseziel, auch bei inländischen Touristen.

Dort hat nun ein neues, innovatives Hotel eröffnet, welches seine Wurzeln eigentlich im warmen Südamerika hat, allerdings auch in der kühlen Bergregion Österreichs an Beliebtheit genießt.

Angebote des Hotels

Ob zum Entspannen oder um die Abenteuerlust zu stillen – Hotel Selina bietet beides. Untertags finden zahlreiche Außenaktivitäten, wie z. B. Ski-Wettbewerbe, Wanderaktivitäten, Sommerkunstfestivals und Ähnliches statt und abends kann dann auf dem Zimmer mit wunderschönem Ausblick entspannt werden. Das Hotel bietet nämlich einen atemberaubenden Blick auf den Gasteiner Wasserfall. Des Weiteren bietet das Hotel Luxussuiten, einen Wellnessbereich sowie ein hauseigenes Kino an.

Das Design des beliebten Hotels

Das Selina in Bad Gastein befindet sich in einem Gebäude aus dem späten 19. Jahrhundert. Um das klassische Flair beizubehalten, wurden alte Möbel überwiegend repariert oder neue Möbel in ähnlichem Stil nachgekauft. Besonders anziehend ist der Kontrast zwischen dem klassischen Gebäude und seinen Merkmalen aus dem 19. Jahrhundert und den modernen Angeboten, die das Hotel bietet und die Gäste auch sehr gerne nutzen.

© Hotel Selina ×

Was das Hotel so besonders macht

Besonders für sogenannte “digitale Nomanden”, die von unterwegs aus arbeiten, ist das Hotel Selina der perfekte Aufenthaltsort. Gemeinschaftsräume und ruhige Zimmer bieten eine ideale Arbeitsatmosphäre und am Abend bieten Entspannungsangebote wie ein Wellnessbereich, das Restaurant oder auch das Kino, die Möglichkeit durchzuatmen.

Auf Grund der Neueröffnung gibt es noch bis zum 15. Juli ein spezielles Eröffnungsangebot. Mit dem Code: MOREFORLESS sparen Sie 20% + gratis Frühstück und einen Willkommensdrink!