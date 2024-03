× Leading Spa Awards: Die besten Wellness-Hotels Österreichs

Alle Jahre wieder werden die "Leading Spa Awards" vergeben. Nachstehend die österreichischen Betriebe, die für 2023 ausgezeichnet wurden.

Der "Leading Spa Award" gehört zu den bedeutendsten Spa-Auszeichnungen und ist das international anerkannte Zeichen für Wellness der Spitzenklasse. Weil die Dichte an Hotels immer mehr zunimmt, kann es ganz schön aufwändig sein, ein besonderes Hotel für den Wellnessurlaub zu finden. Der "Leading Spa Award" hat es sich zur Aufgabe gemacht, Ruhesuchenden und Genussmenschen eine Hilfestellung zu sein und herausragende Spahotels mit einer Auszeichnung vom Standard abzuheben.

Leading Spa Awards: Die 5 best-of Austro-Refugien

ZillergrundRock Luxury Mountain Resort, Tirol

Direkt am Naturpark Zillergrund Zillertal liegt das ZillergrundRock Luxury Mountain Resort in Mayrhofen. Hier locken zwei SPA-Bereiche mit über 3.000 m2, Panorama-Infinitypool auf zwei Ebenen im neuen SkySpa, Indoorpool und Eventsauna. Aktuell wurde das neue Rocky 7 Restaurant von Gault & Millau mit 3 Hauben ausgezeichnet.

Zimmer ca. 384 Euro

www.zillergrund.at

Natur- & Wellnesshotel Höflehner, Steiermark

Keine Wellnesswünsche bleiben im 5.000 m2 Premium Alpin SPA des Natur- und Wellnesshotel Höflehner in der Region Schladming-Dachstein unerfüllt. Das Natur-und Wellnesshotel punktet mit dem Premium Alpin Spa inklusive Luxury Infinity Whirlpool, 25 Meter Sportschwimmbecken, Rooftop Whirlpool, Hallenbad mit Außenbecken, Zwergerlbad, Kaltwasserbecken und Almsaunadorf mit 12 Saunen.

Zimmer ca. 387 Euro

www.hoeflehner.com



Das EDELWEISS Mountain Resort, Salzburg

Eine Oase der Superlative ist auch DAS EDELWEISS Salzburg Mountain Resort in Großarl. Der 5*-Familienbetrieb überzeugt mit 7.000 m2 Spa-Fläche auf fünf Stockwerken, in dem es eigene Bereiche für Familien und Erwachsene gibt. Eingebettet in die malerische Bergwelt genießt man die herrliche Aussicht je nach Belieben im Infinity-Pool oder der Panorama-Sauna.

Zimmer ca. 500 Euro

www.edelweiss-grossarl.com



Hotel AVIVA make friends, Oberösterreich

Im Singlehotel AVIVA make friends im oberösterreichischen Mühlviertel ist ein vielfältiges Wellness- und Aktivprogramm garantiert. Hier genießt man Wellnessurlaub für Körper, Geist und Seele auf fast 1.000 Metern Seehöhe mit atemberaubenden Blick auf das Mühlviertel. Hervorragende Treatments inklusive.

Zimmer ca. 284 Euro

www.hotel-aviva.at



Thermenwelt Hotel Pulverer, Kärnten

Und last but not least ist das Thermenwelt Hotel Pulverer in Bad Kleinkirchheim perfekt, um in warmes Heilwasser einzutauchen. Hier finden Sie auf 5.600 m2 Badeteich, Infinity-Becken, Thermalgrotten mit Whirlpool, Wasserfällen und Unterwassermassagebetten, Thermalfreibad, Whirlpools im Außenbereich und eine Saunalandschaft mit mehr als 10 Saunen.