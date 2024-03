× Wellness statt Shopping: Top-Spa-Hotels in den schönsten Metropolen

5 Best of Spas in the City...

Sie planen einen City-Trip und möchten nach einem aufregenden Tag im Hotel-Spa entspannen? Dann hätten wir nachstehend ein paar Inspirationen für Sie.

Wellness-Oasen in den Metropolen

Budapest

Das Anantara New York Palace Budapest***** ist eine der schönsten Spa-Oasen in Ungarn. Das Haus im Stil der Belle Epoque, das sich in der historischen Altstadt in Budapest befindet, punktet nicht nur mit einem traumhaften Design-Spa, sondern auch mit dem berühmten New York Café. Der Wellnessbereich hat 500 m2. Hier findet sich ein beleuchteter Entspannungspool, Sauna, Dampfbad und Erlebnisduschen. Spezielle Behandlungen wie das Relaxerlebnis „Mineral Treasure Treatment“.

Zimmer ab ca. 234 Euro

www.anantara.com



München

In München lockt das Rosewood mit dem ersten Asaya® Spa Deutschlands auf über zwei Etagen und 1.300 Quadratmetern. Mit dem Asaya® Spa setzt Rosewood Munich neue Maßstäbe in Sachen Wellness und bringt das integrative Wellness-Konzept der Brand nach Deutschland. Das exklusive Spa im Herzen der bayerischen Landeshauptstadt lädt seine Gäste zu einer gehobenen, ganzheitlichen Gesundheits- und Wellness-Reise ein.

Zimmer ab ca. 800 Euro

www.rosewoodhotels.com



Dubai

Am Ende der künstlichen Palm Jumeirah gelegen, ist das One&Only The Palm eine Rückzugsoase der Sonderklasse. Das One&Only The Palm in Dubai überzeugt mit dem exklusiven 1.200 m2 Guerlain Spa. Hier kommen innovative Behandlungen zur Anwendung. Die Anwendungen „Dubai Harmony“,“Solar Evasion“ und „Désert d‘Orient“ versprechen Tiefenentspannung.

Zimmer ab ca. 1.026 Euro

oneandonlyresorts.com



Mailand

Das Hotel VIU Milan***** lockt mit einem Pool auf dem Dach mit 360-Grad-Panoramablick. Das Hotel im Stadtzentrum von Mailand bietet einen sehr schönem Wellnessbereich, Sauna und Fitnesscenter.

Zimmer ab ca. 261 Euro

www.hotelviumilan.com



Barcelona

Im Seventy Barcelona findet sich das beste Spa Spaniens mit natürlichen und veganen Produkten. Die Wellness-Oase des Seventy Barcelona, das Seventy Spa, wurde von der Zeitschrift Vida Estética als bestes Spa Spaniens ausgezeichnet. Schwimmbecken mit Hydromassage inklusive!