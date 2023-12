× Von Bayern bis zur Ostsee: Die schönsten Hideaways in Deutschland

Von Bayern bis zur Ostsee finden sich bei unserem Lieblingsnachbarn Deutschland traumhafte Retreats mit modernsten Behandlungen in großartiger Lage. Entdecken Sie die besten Wohlfühl-Oasen, die keine Wünsche offen lassen.

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Frei nach Goethes bekanntem Zitat stellen wir Ihnen nachstehend die schönsten Wellness-Oasen unseres Lieblingsnachbarn Deutschland vor, die mit traumhafter Lage Körper und Geist gleichermaßen begeistern …

Für Anspruchsvolle

© Das Weissenhaus ×

Als „Private Nature Luxury Resort“ ist das WEISSENHAUS an der Ostsee ein echter Rückzugsort für die Seele und schafft wohltuende Distanz vom Alltag. Maximal 120 Gäste, in erster Linie Spa-und Kulinarikgenießer, erleben die besondere Gastfreundschaft auf imposanten 75 Hektar Naturkulisse mit direkter Strandlage.

Mit Beginn der Saison 2024 begrüßt WEISSENHAUS ab 22. Dezember 2023 nur noch junge Erwachsene ab zwölf Jahren und positioniert sich damit nicht nur neu als Adults Only Resort, sondern geht noch mehr auf die Bedürfnisse der erholungssuchenden Gäste ein. Die erdende Natur, exklusive Privatsphäre und eine durchdringende Ruhe: das ist es, was Gäste seit beinahe einem Jahrzehnt auf WEISSENHAUS suchen und schätzen.

Für Abenteurer

© Schloss Elmau ×

Schloss Elmau ist seit über 100 Jahren ein Resort der Extraklasse in den bayerischen Alpen und bietet beste Voraussetzungen für Aktivurlauber, Wellnessfans und Gourmets. Das Schloss in Garmisch-Partenkirchen ist umgeben von den schönsten Landschaften zwischen den Alpen und der Zugspitze. Malerische Gipfel, idyllische Almen und weitläufige, unberührte Flächen und Wälder laden zu zahlreichen Aktivitäten für die ganze Familie ein. Von Rodeln, Langlaufen bis Schneewanderungen ist hier alles möglich.

Für Design-Fans

© Das Kronberg ×

Das charmante Wellness-Boutiquehotel „Das Kronberg Bodenmais“ steht für exquisite Auszeiten und überzeugt mit einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis. Es ist das jüngste Schmuckstück der Oswald Collection und wurde 2022 baubiologisch und mit Liebe zum Detail renoviert. Das Adults Only Hotel bietet 35 großzügig geschnittene Zimmer und Suiten, eine Spa-Oase mit Innenpool sowie eine extravagante Bar mit Billardtisch. Gekonnt kombiniert das Hideaway die ländliche Idylle des Bayerischen Waldes mit urbanen Standards. Hotelier Alfons Oswald legt Wert auf ein stilvolles Interieur und modernes Design.

Für Gesundheitsbewusste

© Lanserhof ×

Keine Wellnessoase, sondern ein High-End-Gesundheitsresort ist der Lanserhof Tegernsee. Man fokussiert hier auf entgiftende und entschlackende Fastenkuren nach F. X. Mayr – freilich in luxuriösestem Ambiente.

Das auf einem Hochplateau über dem Tegernsee (Seehöhe 860 m) und wunderschön neben einem Golfplatz gelegene Anwesen erinnert in seiner formalen Strenge an ein Zen-Kloster, auch das Innenleben präsentiert sich in schlichter, einnehmender Ästhetik – mit großzügig und luftig gestalteten Räumlichkeiten und Interieurs, die mit bestens verarbeiteten Materialien beeindrucken, was auch für die Zimmer gilt: Diese sind einnehmend hell und wohnlich gestaltet, alle haben weitläufige Balkone, bodentiefe Glasflächen und allerfeinste Holzböden!