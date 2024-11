× Reiselust Hotel des Monats November 2024: Alma Resort Vietnam

Das Alma Resort, direkt am Long Beach in Cam Ranh gelegen, bietet die perfekte Gelegenheit, um die kulturreiche Destination mit all ihren Facetten ganz in Ruhe kennenzulernen.

Wenn die Tage kürzer, kälter und grauer werden, wächst die Sehnsucht ins Paradies zu fliehen. Das Alma Resort in Vietnam macht diesen Traum wahr: Am malerischen Long Beach auf der Halbinsel Cam Ranh gelegen, vereint es den Luxus eines Fünf-Sterne-Resorts mit der Behaglichkeit eines zweiten Zuhauses. © Alma Resort × Designadresse für Luxusreisende, Familien und Gourmets in Vietnam Das Alma Resort beeindruckt mit seinen modernen Villen und Suiten, die alle Meerblick bieten. Villen mit bis zu drei Schlafzimmern und privaten Pools eignen sich perfekt für Familien, Paare oder Freundesgruppen. Das minimalistische, elegante Design spiegelt die Farben des Pazifiks wider und schafft eine harmonische Verbindung zur atemberaubenden Naturkulisse. © Alma Resort × Kulinarisch verwöhnt das Resort seine Gäste in fünf Restaurants und vier Bars: von Sushi und Meeresfrüchte-Spezialitäten über italienische Klassiker bis hin zu asiatischer Streetfood-Vielfalt im Alma Food Court. Für besondere Momente laden Bars am Strand zum Sundowner ein. © Alma Resort × Familien finden im Wasserpark, Kino oder beim Minigolf zahlreiche Freizeitmöglichkeiten, während Paare und Honeymooner im Silent Pool, dem luxuriösen Spa oder im Kunst-Atelier Ruhe und Inspiration genießen. Das Highlight für Neugierige: ein Wissenschaftslabor mit interaktiven Exponaten und Experimenten. © Alma Resort × Hier können Sie den Alltag hinter sich lassen!