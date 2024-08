Istanbul zählt zu den „50 Best Places to Travel in 2024“ im renommierten Reise-Ranking vom Travel + Leisure Magazin. Wir zeigen dir, wieso die Stadt gerade so angesagt und die ideale Destination für ein Weekend-Getaway ist.

Istanbul - die einzige Metropole der Welt, die auf zwei Kontinenten gebaut wurde. Ein kosmopolitischer Ort, der sich in den letzten Jahren immer mehr zur hippen City-Destination entwickelt hat. Von Österreich aus in gut zwei Stunden mit dem Flugzeug erreichbar, und das mit der besten Airline Europas. Turkish Airlines fliegt derzeit bis zu fünf Mal täglich von Wien und Salzburg aus zum hypermodernen Flughafen in Istanbul.

© GoTurkiye ×

Zwei Kontinente – eine Stadt

Deinen ersten Besuch in Istanbul beginnst du am besten auf der historischen Halbinsel. In diesem Gebiet findest du zahlreiche Sehenswürdigkeiten, darunter die Hagia Sophia, den Topkapı-Palast und die Blaue Moschee. Natürlich ist keine Reise nach Istanbul ohne einen Besuch des jahrhundertealten Großen Basars vollständig; auch der Gewürzbasar in Eminönü bietet ein einzigartiges Einkaufserlebnis in historischer Umgebung. Hier kannst du verschiedene Gewürze, Kräutertees, getrocknete Früchte oder andere Köstlichkeiten probieren und kaufen. Danach geht’s weiter zum Schiffsterminal, wo deine Rundfahrt über den Bosporus beginnt. Der Jungfernturm begrüßt dich als erste von vielen prächtigen Sehenswürdigkeiten entlang des Flusses.

© GoTurkiye ×

Einzigartige Stadterlebnisse

Weiter führt dich dein City-Trip durch Istanbul in das angesagte Hafenviertel Karaköy, das für seine Museen, den modernen Kreuzfahrthafen und das Einkaufszentrum unter freiem Himmel bekannt ist. Hier kannst du unter anderem das Istanbuler Museum für moderne Kunst besuchen. Das vom Stararchitekten Renzo Piano entworfene Gebäude beherbergt das erste Museum für moderne und zeitgenössische Kunst in der Türkei.

© GoTurkiye ×

Als nächstes schlenderst du durch das für seine schicken Designerboutiquen bekannte Galata-Viertel. Der dort gelegene Galata-Turm bietet einen atemberaubenden Panoramablick auf die Stadt. Der Weg führt weiter zur İstiklal, der berühmtesten Straße Istanbuls. Hier kannst du in die ikonische rote Straßenbahn einsteigen oder entlang der belebten Straße mit ihren historischen Gasthäusern, Kirchen und anderen eleganten Gebäuden spazieren, und in einem der berühmten Cafés einen türkischen Kaffee trinken. Entspannen kannst du dich in einem der traditionellen türkischen Bäder (Hamam) in Karaköy, Sultanahmet, Cağaloğlu, Beyoğlu und Beşiktaş.

© GoTurkiye ×

Eine Stadt voller Geschmack

Unbedingt erleben musst du auch die hippe und gastfreundliche Gastronomieszene ist Istanbul. Die Stadt bietet vielfältige kulinarische Erlebnisse, von Street Food über traditionelle Tavernen bis hin zu Michelin-Sterne-Restaurants. Viele der Fine-Dining-Restaurants der Stadt werden von talentierten weiblichen Chefköchen geleitet, die klassische und innovative Interpretationen internationaler Gerichte und jahrtausendealter anatolischer Rezepte anbieten. Auf der europäischen Seite des Bosporus kannst du in den exklusiven Fischrestaurants an der Kuruçeşme-, Arnavutköy-, Bebek- und Sarıyer-Linie herrliche Meeresfrüchte und regionale Vorspeisen genießen. Lust auf typisches Street-Food? Dann findest du auf der europäischen Seite in Taksim und Beşiktaş sowie auf der anatolischen Seite auf dem Marktplatz von Kadıköy die beste Auswahl.

© GoTurkiye ×

Tipp zur Anreise nach Istanbul

Turkish Airlines fliegt derzeit bis zu fünf Mal täglich von Wien und Salzburg nach Istanbul. Bei den heurigen World Airline Awards von Skytrax – auch bekannt als die Oscars der Luftfahrtindustrie – wurde Turkish zum neunten Mal zur besten Fluggesellschaft Europas gekürt. Außerdem gewann sie auch die Kategorien „World's Best Business Class Catering“ und „Beste Fluggesellschaft in Südeuropa”.