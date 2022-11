× Kitzbühels Neuigkeiten zum Winterstart

Neue kulinarische Hotspots und Hotels sowie zahlreiche Geschäftseröffnungen bieten einen Vorgeschmack auf den Winterurlaub in der legendärsten Sportstadt der Alpen.

Wir haben alle Neuigkeiten am schönsten Schauplatz zusammengefasst: Kitzbühel und seine Feriendörfer Reith, Aurach und Jochberg bieten im Winter jeden Tag aufs Neue Stoff für ganz persönliche Urlaubs-Erlebnisse.



Genussmomente à la carte

Eine der größten Veränderungen im Restaurant-Angebot zeigt das ehemalige Bastian’s: Die Münchener Gastro-Ikone Ugo Crocamo eröffnete hier bereits im August die bekannte Restaurantmarke H’ugo’s im edlen Design als Pop-Up-Betrieb und baut das Konzept in der Kitzbüheler Innenstadt weiter aus.

© Kitzbühel Tourismus ×

Neue Gastgeber treffen wir seit Juli auch im Auwirt, der Schwester von Kampa Park in Prag. In der traditionellen Skistube, im State of the Art-Hauptspeisesaal aus Beton und Glas – entworfen von Ferdinand Porsche – sowie im ruhigen Garten erfreuen sich BesucherInnen an lokalen Gerichten und anspruchsvollen Genüssen.

Japanische, exklusive Genüsse bietet das 5-Sterne-Hotel Weisses Rössl wieder ab 8. Dezember 2022. Das erste und einzige ZUMA Restaurant im deutschsprachigen Raum besteht im Wesentlichen aus drei verschiedenen Komponenten: Der Hauptküche mit einer Auswahl an zeitgenössischen Gerichten, der Sushi Bar und dem Robata-Grill.

Veränderung in der Hotellerie

Intensive Renovierungs-, Um- und Neuarbeiten finden auch in der Hotellerie statt. Das 5-Sterne Tennerhof Gourmet & Spa de Charme Hotel erweitert sein Angebot und bietet ab Dezember 2022 drei neue Luxury Chalet Suiten.

© Kitzbuehel Tourismus ×

Ab 19. Dezember 2022 eröffnet das Grand Tirolia Kitzbühel – Teil der Hommage Luxury Hotels Collection der Dorint Gruppe – nach Modernisierungsmaßnahmen. Im Frühjahr 2023 ist der Neubau von weiteren Zimmern geplant.

Modernisierungen, Renovierungen und technische Updates finden sich auch im Das Reisch – an der Rezeption, im Restaurant und auf der Terrasse.

Shopping - oh lala

Nach Lust und Laune shoppen und dabei Neues entdecken - abgesehen von den angesagtesten Labels und Designs: Was würde sich hier besser anbieten als die Gamsstadt?

© Kitzbühel Tourismus ×

Beim ehemaligen Souvenir Nagele entsteht ein neuer, exklusiver Store mit individueller Premium- Casualwear und Accessoires mit dem Namen Nature Deer und die beliebte Boutique für Dessous und Bademode Krines befindet sich nun in der Vorderstadt und bietet ab sofort auch eine Auswahl für Herren an.

Diese und viele weitere Neuigkeiten hält Kitzbühel in Schwung und eröffnet Gästen und Einheimischen die Freude des Genusses.

Alle Information zu Kitzbühel und den Feriendörfern Reith, Aurach und Jochberg finden Sie unter kitzbuehel.com