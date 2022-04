Sommerurlaub 2022

Kroatien gilt als eines der beliebtesten sommerlichen Reiseziele der Österreicher. Das hat sowohl gute als auch genussvolle Gründe.

Endlich wieder Urlaub, endlich wieder Sommer, endlich wieder unbeschwerte Tage mit den Liebsten am Meer genießen! Nach zwei Jahren pandemie-bedingter Reise-Enthaltsamkeit sollte Hektik und Alltagsstress für ein paar Tage oder auch Wochen mit genussvoller Geruhsamkeit getauscht werden. Körper, Geist und Seele haben sich die dringend notwendige Erholung verdient.

© CNTB Ivan Sardi ×

Fjaka - die Gemächlichkeit des Sommers

Das Sonnenland Kroatien bietet sich dafür besonders an: von Istrien bis nach Dalmatien – von Porec über Split bis Dubrovnik. Mit einer fast 6.000 Kilometer langen Küstenlinie, seiner vorgelagerten Inselwelt und köstlicher Kulinarik als Wohlfühl-Destination für alle, die sich entspannte Tage an der schönen Adriaküste gönnen möchten.

Vor allem in Dalmatien wird in den heißen Monaten genau das intensivst gelebt, was man in Österreich unter gemütlicher Langsamkeit versteht und dort als Fjaka bezeichnet wird. Was dort wie da nichts mit Faulheit zu tun hat, gilt vielmehr als besondere Lebenseinstellung, denn bekanntlich geht’s langsam ja genauso schnell. Gerade dann, wenn die Sonne ihre volle Kraft zeigt und das Leben gemächlicher wird, wird man von der Fjaka gepackt und nimmt schon mal den Fuß vom Gas und schaltet in den bequemeren Modus.

© CNTB Ivan Sardi ×

Der kurze Weg zur Sonnenseite Europas

Eile mit Weile also, und was passt besser zu Urlaub als Ruhe und Langsamkeit, die mit Kroatien quasi vor des Österreichers Haustüre liegt. Von Wien nach Istrien etwa sind es mit dem PKW knapp 600 Kilometer, die auf bestens ausgebauten Autobahnen zu befahren sind. Nach ca. sechs Stunden Fahrt kommt man an der wunderbaren Adriaküste an und kann ins unbeschwerte Urlaubsvergnügen eintauchen.

© CNTB Aleksandar Gospic ×

Kroatiens Genuss-DNA

Zu jedem guten Urlaub gehört auch gutes Essen. Davon hat Kroatien wahrlich reichlich: Um sich durch all die Köstlichkeiten, die das Land auftischt, durchzukosten, reicht ein Aufenthalt bei weitem nicht aus. Schließlich gilt es, die vielen regionalen Gerichte, die von Generation zu Generation weitergereicht werden, zu genießen. Fisch spielt in der kroatischen Küche mit dem Meer vor der Türe naturgemäß die Hauptrolle und ist – fast wie Fjaka – Teil der kroatischen DNA.

© CNTB Ivo Biocina ×

Corona Maßnahmen in Kroatien

Kroatien hat weitgehend alle Maßnahmen aufgehoben. Es besteht keine Masken-Tragepflicht mehr, das Tragen obliegt der individuellen Entscheidung des Einzelnen. An den Grenzübergängen müssen Einreisende aus EU-Ländern und dem Schengen-Raum keine Covid-Bescheinigungen (Impfnachweise oder Tests) mehr vorlegen, auch eine Vorab-Anmeldung über „Enter Croatia“ ist nicht mehr notwendig. Es gibt keine Einschränkungen mehr für gesellschaftliche Zusammenkünfte und öffentliche Veranstaltungen, auch die Limits für Sperrstunden in Nachtclubs und Bars wurden aufgehoben.