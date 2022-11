Der Herbst ist da, die ersten Gipfel sind bereits weiß, und es juckt schon in Deinen Zehen, wenn Du an den kommenden Winter denkst?

Aber gleichzeitig ist da die Frage: „Kann ich in Zeiten von Energiekrise und Klimawandel guten Gewissens Urlaub in den Alpen machen und ist das überhaupt bezahlbar?“ Die gute Nachricht – Du kannst!

Immer mehr Hotels entscheiden sich, einen nachhaltigen Weg einzuschlagen. Dazu gehören die Explorer Hotels: bereits vor 12 Jahren - beim Bau des ersten Hotels – hat man die Vision eines nachhaltigen Urlaubs in die Realität umgesetzt.

Was steckt hinter dem Nachhaltigkeitskonzept der Explorer Hotels?

Die zehn Hotels in Österreich und Deutschland wurden als Passivhaus-Hotels (die ersten in Europa) gebaut. Somit sparen die extrem gut isolierten Häuser einiges an Energie ein, der zusätzliche Energiebedarf wird mit regenerativen Energien abgedeckt, und den Strom produziert die hauseigene Photovoltaikanlage auf dem Dach. Um nicht unnötig Energie zu verbrauchen, verzichten die Hotels auf einen Pool. Aber keine Angst - trotz allem Nachhaltigkeitsbestreben musst Du nicht auf Komfort im Hotel verzichten und kannst Dich nach einem langen Tag im Schnee in der Sauna im Sport Spa aufwärmen.

Nicht nur die Reduktion der CO2 Emission ist Teil der Nachhaltigkeitsstrategie der Explorer Hotels, sondern auch die Reduktion von Abfällen, sowie die entsprechenden Schulungen der Mitarbeiter*innen spielen eine wichtige Rolle. Das Ziel ist, dass weiterhin alle Explorer Hotels im Betrieb CO2-neutral sind.

Was bietet das neue Explorer Hotel Garmisch?

Im Oktober hat das Explorer Hotel Garmisch neu eröffnet. Hier wurde in Sachen Nachhaltigkeit weiter optimiert und auch ein neuer Style hat Einzug gehalten. Wenn Du eine nachhaltige Unterkunft in der Zugspitzregion suchst, schau unbedingt vorbei! Denn hier lässt sich ein vielfältiger Winterurlaub verbringen. Natürlich locken die Pisten in Garmisch und an der Zugspitze, aber auch eine Winterwanderung um den Eibsee hat ihren ganz besonderen Reiz. Und der nächste Loipeneinstieg ist nur wenige Meter vom Hotel entfernt. Du siehst: es gibt einiges in der Region zu entdecken.

Explorer Hotels in Top Alpen-Regionen

Auch in den anderen neun Alpen-Regionen gibt es unzählige Wintersport-Optionen. Wie wäre es zum Beispiel mit Langlaufen im Ötztal, Ski-in/Ski-out in Hinterstoder oder Pistenabenteuer im Montafon? Die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Du musst Dich nur noch entscheiden. Und das Beste: Jedes der trendigen Design-Budgethotels befindet sich nur wenige Minuten von der nächsten Piste entfernt.

Das Explorer Hotel Bad Kleinkirchheim liegt direkt an der Maibrunnbahn im Biosphärenpark Nockberge und erwartet Dich mit über 200 km Piste.

Durchgehender Winterbetrieb von Dezember bis April und umgeben von den Gipfeln des Toten Gebirges – die Skigebiete beim Explorer Hotel Hinterstoder lassen keine Wünsche o-ffen.

Nur fünf Minuten zu Fuß vom Explorer Hotel Zillertal in Kaltenbach befindet sich der Einstieg in das Skigebiet Hochzillertal. Die Ski- & Gletscherwelt Zillertal 3000 verspricht mit dem Hintertuxer Gletscher, Österreichs einzigem Ganzjahresskigebiet, absoluten Skigenuss.

Das Explorer Hotel Kitzbühel liegt in St. Johann inmitten der Kitzbüheler Alpen. Egal ob im Skigebiet SkiStar St. Johann direkt am Hotel, in der Ski-Welt Wilder Kaiser Brixental, im Skigebiet Kitzbüheler Horn, im Skicircus Saalbach-Hinterglemm/Leogang/Fieberbrunn oder im Skigebiet an der Steinplatte – die AllStarCard mit über 2750 Pistenkilometern lässt keine Wünsche offen.

Ski in/Ski out heißt es beim Explorer Hotel Neuschwanstein, denn es befindet sich direkt an der Talstation der Alpspitzbahn in Nesselwang. Hier kann man mit Ski oder Snowboard direkt von der Hoteltür in das Skigebiet Alpspitze und Deutschlands ersten Flutlicht-Funpark starten.

Das Explorer Hotel Berchtesgaden in Schönau am Königssee ist ideal für Genuss-Skifahrer, Skitourengeher, Familien und Kulturliebhaber. Das nahegelegene Salzburg lockt mit einem der schönsten Weihnachtsmärkte und vielen tollen Sehenswürdigkeiten und das Skigebiet am Jenner bietet gerade für Familien viele Möglichkeiten.

Das sportlichste Skigebiet Vorarlbergs mit 140 Pistenkilometern, Snowpark und jeder Menge Powderspaß findet man beim Explorer Hotel Montafon. Mit Funparks und Freeride-Strecken kommen Fortgeschrittene und Profis voll auf ihre Kosten.

Nur wenige Minuten vom Explorer Hotel in Oberstdorf entfernt liegt das größte Skigebiet Deutschlands: Oberstdorf/Kleinwalsertal. Auf insgesamt 128 Pistenkilometern finden Skifahrer und Snowboarder von Anfang Dezember bis Ende April bestens präparierte Pisten, pulvrige Tiefschneehänge und coole Funparks.

Das Explorer Hotel Ötztal in Umhausen ist das perfekte Basislager für Skifahrer. Mit über 70 Liften, 350 Pistenkilometern in den Skigebieten Sölden, Niederthai, Hochötz und Obergurgl-Hochgurgl, 3000 Höhenmetern und einem Loipennetz in allen Schwierigkeitsgraden findet man hier alles, was das Wintersport-Herz begehrt.

So kannst du dir den heurigen Winterurlaub leisten!

Ach ja - dann war da ja noch die Sache mit dem Preis. Wir haben ein paar gute Argumente für Urlaub in den Bergen in diesem Winter:

Wenn Du Dich für einen Urlaub in den Explorer Hotels entscheidest, kannst Du getrost zu Hause die Heizung runterdrehen und mit Deiner Körperwärme dem Hotel einheizen. Früh buchen! Ob Skipass oder Frühbucherrabatt - je früher Du diesen Winter dran bist, desto besser sind die Preise. Vor allem Skipässe haben diesen Winter oft dynamische Preise. Die Preise in den Explorer Hotels sind stabil und bleiben es den ganzen Winter. Unser Tipp: Schau Dir mal den Snow Deal an! Muss es jeden Tag Skifahren sein? Probiere Dich doch mal im Langlaufen aus, oder geh zum Rodeln. Das bringt Abwechslung und schont den Geldbeutel.

Nachhaltig & preiswert – Winterurlaub in den Explorer Hotels

Dieses limitierte Angebot ist gültig in allen 10 Explorer Hotels:

3-6 Übernachtungen im trendigen Design-Zimmer

vitales Frühstücksbuffet mit über 70 Komponenten

Nutzung des Sport Spa mit Sauna, Dampfbad, Infrarot-Kabine, Fitnessraum und Ruhebereich

gratis WLAN im ganzen Haus

Explorer Ski Area: Explorer Wall zur Planung Deines Skitages & Werkbank zum Fitmachen Deines Wintersport-Equipments

3 Nächte ab € 134,- pro Person

