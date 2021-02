Neuer Luxus-Hotelkomplex in Bad Gastein

Comeback im Zentrum des weltbekannten mondänen Kurorts Bad Gastein: Im Herzen des Ortes haben die Bau- und Renovierungsarbeiten für den historischen Hotelkomplex am Straubingerplatz begonnen.

Bekommt Bad Gastein ein neues Wahrzeichen? Der neue Hotelkomplex soll den alpinen Thermenort wieder zurück auf die Bildfläche rücken und das Zentrum als Ort der Begegnung wiederbeleben.

Historisches Hotel Projekt

Nach der erfolgreichen Genehmigung der Baupläne beginnen in Bad Gastein am Straubingerplatz die Renovierungsarbeiten für zwei einzigartige Hotels auf Vier-Sterne-Superior und Fünf-Sterne-Niveau sowie ein Concept Store mit Eventflächen. Zu dem betroffenen Gebäudekomplex zählen das Hotel Straubinger, das Badeschloss und die Alte Post, welche im Jahr 2018 von der Hirmer-Gruppe nach Vorlage konkreter Pläne vom Land Salzburg gekauft wurden. Im Fokus des Projekts der Hirmer-Gruppe steht die größtmögliche Erhaltung der vorhandenen Bausubstanz. So sollen denkmalgeschützte Gebäudeteile aufwendig saniert werden, sowie das Badeschloss um einen Zubau erweitert werden.

© BWM Architekten

Luxuriöses Fünf-Sterne-Hotel mit Infinity Pool

Das als Fünf-Sterne-konzipierte Hotel Straubinger umfasst zukünftig knapp 50 Zimmer und wird nahe am ursprünglichen Stil des Hauses revitalisiert. Über dem ehemaligen Thermal-Bädertrakt entsteht zu-dem ein Infinity Pool, aus dem sich der Blick über das landschaftlich einmalige Gasteiner Tal erstreckt. Untermalt wird das besondere Spa-Feeling vom Rauschen des direkt angrenzenden ikonischen Wasserfalls von Bad Gastein. Oberhalb der Pool-Terrasse entsteht zudem ein leichter Glasvorbau mit vor-gesetzter Lamellen-Fassade, durch den sich den Gästen ebenfalls ein freier Blick auf die umliegende Landschaft bietet.

© BWM Architekten

Badeschloss mit Rooftop-Spa

Das gegenüberliegende kosmopolitisch ausgerichtete Badeschloss wird zukünftig über rund 100 Zimmer verfügen. Ergänzend zu der nur geringen Anzahl an Zimmern im Bestandsgebäude entsteht dabei ein schlanker, sich in den Hang integrierender Zubau am hinteren Teil des Badeschlosses. Für die Hirmer Immobilien als Projektentwickler sowie das mit dem Projekt beauftragte Architektenbüro BWM war die harmonische Integration der Fassade in die alpine Kulisse des Ortes von entscheidender Bedeutung. Getreu dem Motto „Arbeiten mit den Schichten der Vergangenheit“ werden diese mit neuen Elementen würdig ergänzt und so setzt der Zubau einen modernen Akzent im historischen Gebäudeensemble am Straubingerplatz. Das Thema Badekultur prägt das gesamte Erscheinungsbild des zukünftigen 4-Sterne-Superior-Hotels und so entsteht als Highlight ein Rooftop-Spa mit einem Pool, dessen Einstieg als Glaskristall die einmalige Kulisse würdig in Szene setzt.

© BWM Architekten

Ort der Begegnung

Beide Hotels werden im Erdgeschoss offen gestaltet und mit jeweils einem Restaurant, einer Bar und einer Lobby ausgestattet sein. Ein zentrales Element der Planungen war dabei der Kerngedanke, dass der Straubingerplatz auch für die Bad Gasteiner wieder ein Ort der Begegnung werden soll. So werden die Restaurants und Bars der Hotels sowie der Concept Store in der Alten Post explizit auch für externe Gäste zugänglich sein und laden zu ungezwungenem Lifestyle und Miteinander ein.

Herzensangelegenheit für Gäste und Bewohner