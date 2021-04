Neueröffnungen auf Menorca und Sizilien

Die ReiseLust24 Redaktion zeigt Ihnen die Highlights!

Die Palladium Hotel Group setzt ihre Expansion im Mittelmeerraum fort, gleich drei neue Hotels werden in den nächsten Wochen eröffnen.

Vom Mittelmeer inspiriert

Die Neueröffnung des Palladium Hotel Menorca ist für 28. Mai 2021 geplant. Es liegt nur etwa 20 Minuten von der Hauptstadt Mahón und dem Flughafen entfernt. Inspiriert von der wahren Essenz Menorcas und des Mittelmeers ist das Palladium Hotel Menorca das zweite Hotel der Marke „Palladium Hotels“ außerhalb von Ibiza, nachdem 2019 das Palladium Hotel Costa del Sol eröffnet wurde. Das Vier-Sterne-Hotel, das All-inclusive- und Halbpensionsoptionen anbietet, blickt über die Bucht von Arenal d'en Castell. Die 264 Zimmer im Palladium Hotel Menorca sind mit der neuesten Technologie ausgestattet.

Die Lage ist perfekt, um die vielen Dörfer und Buchten der Insel zu erkunden. Wer aber lieber im Palladium Hotel Menorca entspannen will, kann die traditionellen Gerichte der Balearen im hoteleigenen Restaurant Sa Barca genießen. Das Restaurant mit seinen drei Bars (der Gregal Bar, der Shake it! Pool Bar und einer Comedy Theater Bar) ist auf Showcooking spezialisiert.

© Palladium Hotel Group Palladium Hotel Menorca

© Palladium Hotel Group Palladium Hotel Menorca

Zwei Neueröffnungen auf Sizilien

Ebenfalls am 28. Mai 2021 werden die beiden neuen Hotels auf der süditalienischen Insel eingeweiht: das Grand Palladium Sicilia Resort & Spa und das Grand Palladium Garden Beach Resort & Spa. Beide befinden sich in erstklassiger Strandlage in Campofelice di Roccella, in der Nähe von Palermo und dem Flughafen. Sie verfügen über 10 Hektar exklusiver Anlagen und insgesamt 469 Zimmer und Suiten, die von La Bella Vita inspiriert wurden. Die beiden neuen Hotels sind für Paare, Familien und Gruppen konzipiert und verfügen über alle Annehmlichkeiten und Einrichtungen der Marke Grand Palladium Hotels & Resorts, wie z.B. den Infinite Indulgence® Alles-Inklusiv-Service, der die Gäste dazu einlädt, sich komplett zu entspannen und grenzenlos zu genießen. Darüber hinaus können die Gäste mit dem Dine Around-Programm Spezialitäten aus allen drei À-la-carte-Restaurants und sechs Bars des Resorts probieren.

Zu den Einrichtungen und Dienstleistungen gehören auch vier Pools; Zentropia Palladium Spa & Wellness; ein Baby Club und ein Mini Club für Kinder; ein komplettes Programm an Aktivitäten und Live-Shows sowie eine Vielzahl von Mehrzweckräumen und Außenbereichen, die sich angesichts der aktuellen Situation perfekt für alle Arten von Open-Air-Veranstaltungen mit maximalen Sicherheitsmaßnahmen eignen.

© Palladium Hotel Group Grand Palladium Sicilia Resort & Spa

© Palladium Hotel Group Grand Palladium Garden Beach Resort & Spa

Ein sicherer Urlaub

Um die Sicherheit der Gäste und Mitarbeiter in all ihren Hotels weiterhin zu garantieren, werden in allen Hotels der Palladium Hotel Group strenge Gesundheits- und Sicherheitsprotokolle durchgeführt, die von SGS, dem weltweit führenden Inspektions-, Prüfungs-, Test- und Zertifizierungsunternehmen, überprüft und zertifiziert wurden. Nähere Informationen finden Sie unter https://www.palladiumhotelgroup.com/en/info-covid19.