Anantara eröffnet in Ungarn

Die Anantara Hotels, Resorts & Spas setzen ihre Expansion fort und eröffnen mit dem Anantara New York Palace Budapest Hotel das erste Haus in Osteuropa.

Das historische Gebäude ist eine architektonische Hommage an den Glamour der Jahrhundertwende und lässt diesen mit zeitgemäßem Luxus verschmelzen. Von dem renommierten Architekten Alajos Hauszmann entworfen, begrüßt der Palast seit 1894 Gäste auf dem eleganten Erzsébet Krt Boulevard im Stadtteil Pest. Die 185 Zimmer und Suiten sind mit zahlreichen Antiquitäten und Kunstwerken ausgestattet.

© Anantara Hotels, Resorts & Spas ×

Highlights

Als Herzstück des Hauses gilt das edle New York Café, wo bereits Künstler, Schriftsteller und Intellektuelle von Rang und Namen ein und aus gingen. Als Teil des Wandels vom Fünf-Sterne-Hotel zum luxuriösen Anantara sind bis Frühjahr 2022 die Renovierung der Lobby und Zimmer sowie die Fertigstellung des neuen White Salons, einem glamourösen Restaurant mit klassisch-ungarischen Köstlichkeiten, geplant. Es folgt die Eröffnung des hauseigenen Anantara Spa. Hier kommen Ruhesuchende in vier Behandlungsräumen in den Genuss vielfältiger Anwendungen, die das Beste der thailändischen Heilkunst mit den traditionellen Budapester Thermalbädern vereinen. Eine Sauna, ein Dampfbad und ein 15 Meter langer Pool laden ebenfalls zum Erholen ein.

Kulinarische Höhenflüge

Küchenchef Andras Wolf und sein Team zeichnen für das kulinarische Wohl der Gäste verantwortlich. Das bekannte New York Café mit seinen beeindruckenden Fresken und venezianischen Glaskronleuchtern verwöhnt Feinschmecker mit einem Fine-Dining-Menü und klassischer Musikbegleitung. Im Deep Water Room gibt es Frühstück und All-Day-Dining, während das Atrium extravagante Cocktails und leichte Snacks offeriert. Die Poet Bar komplettiert das Angebot mit einem besonders intimen Flair.

© Anantara Hotels, Resorts & Spas ×

Städtetrip und Aktivitäten

Das erste Hotel der thailändischen Hotelgruppe in Ungarn ist idealer Ausgangspunkt für einen Städtetrip und entspannter Rückzugsort zugleich. Gemeinsam mit den Anantara Gurus machen sich Urlaubende in einem alten VW Samba Wohnmobil auf die Suche nach den besten Fotospots der Stadt oder begeben sich auf eine romantische Donaufahrt. Weitere Aktivitäten rund um die Volkskunst der ungarischen Matyo, Besuche bei lokalen Künstlern und die Herstellung von Palinka, einem traditionellen Brandy stehen ebenfalls auf dem Programm.

Anfahrt und Preis

Das Anantara New York Palace Budapest Hotel befindet sich rund 20 Fahrminuten vom internationalen Flughafen Budapest entfernt. Der Übernachtungspreis beginnt bei 200 Euro für zwei Personen in einem Deluxe Doppelzimmer inklusive Frühstück.