Luxus auf Ibiza

Bislang war die Marke TRS der Palladium Hotel Group nur in der Karibik vertreten. Doch nun hat das erste Haus der Luxus-Hotelmarke in Europa eröffnet – und zwar auf Ibiza.

Das TRS Ibiza Hotel verspricht eine wahre Revolution im Bereich des Luxustourismus: Es ist das einzige Adults-only-Hotel, das auf Ibiza einen Premium-All-inclusive-Service bietet - Butlerservice inklusive. Die Gäste können unter anderem die Art des Kissens, die Art des Kaffees und der Getränke in ihrem Zimmer sowie zahlreiche andere persönliche Vorlieben auswählen. Darüber hinaus bietet das neue "The Signature Level"-Programm eine Auswahl an zusätzlichen Vorteilen, z.B. den Zugang zu außergewöhnlichen Restaurants und bekannten Veranstaltungsorten auf der Insel.

Gastronomische Vielfalt

Das neue TRS Ibiza Hotel verfügt über ein umfangreiches gastronomisches Angebot, das in seinen drei À-la-carte-Restaurants und fünf Bars auch die anspruchsvollsten Gaumen verwöhnt. Das „Gaucho“ ist ein exquisites Restaurant im Kolonialstil, mit von Ibiza inspirierten Innen- und Außenbereichen. Das gastronomische Konzept des Restaurants basiert auf einem traditionellen Steakhaus. „Helios“ wiederum serviert moderne Gerichte, die sowohl die Insel als auch den Rest des Mittelmeers repräsentieren. Und das Show-Cooking-Restaurant „Capricho“ bietet eine Auswahl an exquisiten Minigerichten und sorgfältig durchdachten Kreationen, die kontrastreiche Elemente miteinander verbinden.

Sonnenuntergänge auf Ibiza

Gravity ist das Juwel des Hotels und der Ort für alle Liebhaber der legendären Sonnenuntergänge auf Ibiza. Es handelt sich um die beeindruckende Sky Lounge des TRS Ibiza Hotels, die sich in einer privilegierten Lage mit Blick auf die Bucht von San Antonio befindet. Ein außergewöhnlicher Raum, umrahmt von den Reflexionen des Infinity-Pools und des Mittelmeers. Hier wählen Besucher aus einer erlesenen Cocktailkarte und genießen unvergessliche Momente, in denen die Zeit stillsteht. Im Gravity finden regelmäßig Live-Musik- und Jazz-Veranstaltungen statt.

Wellness

Zentropia Palladium Spa & Wellness ist das Wellness-Paradies im TRS Ibiza Hotel. Ein Ort, an dem man vom Alltag abschalten, zur inneren Ruhe kommen und sich selbst wiederfinden kann. Zu den stilvollen Einrichtungen gehören Wasserfälle, eine Trockensauna, Dampfbäder und Erlebnisduschen. Das Hotel verfügt auch über einen modernen Fitnessraum mit vielfältiger Ausstattung sowie ein umfangreiches Angebot an Massagen und Schönheitsbehandlungen.

