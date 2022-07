Nach mehr als zwei Jahren Corona-bedingter Pause ist EVA Air nun wieder mit Passagierflügen zurück am Wiener Flughafen. Zunächst startet die private Fluggesellschaft aus Taiwan mit zwei wöchentlichen Flügen via Bangkok nach Taipeh.

Im August stockt die Airline auf der Route via Bangkok dann auf drei wöchentliche Flüge auf, und ab Oktober werden zwei zusätzliche Direktflüge nach Taipeh angeboten. Mit November 2022 kehrt EVA Air schließlich zu ihrem normalen Flugplan mit sieben wöchentlichen Rotationenzwischen Wien und Asien zurück: Dienstag, Mittwoch, Freitag, Sonntag via Bangkok nach Taipeh; Montag, Donnerstag & Samstag direkt in die taiwanesische Hauptstadt.

Edward Ho, General Manager Oesterreich und CEE: “Wir sind hocherfreut, dass wir nach dieser langen Durchstrecke unsere Passagierflüge wieder aufnehmen können. Seit 30 Jahren ist EVA Air eine verlässliche Brücke zwischen Asien und Österreich. Mit der Loyalität und Unterstützung unseren Teams in Wien und unseren bewährten Partnern konnten wir die für die gesamte Branche turbulenten Zeiten gut überstehen.“

Die Vielfalt Asiens entdecken

EVA AIR ist seit 2013 Mitglied der Star Alliance und eine von insgesamt nur zehn Airlines weltweit, die mit den fünf Sternen von SYKTRAX für herausragende Services und Leistungen ausgezeichnet sind. TripAdvisor hat sie außerdem als drittbeste unter den "Top 10 Fluggesellschaften der Welt" gekürt.

Mit nur einem Stopp in Taipeh können Passagiere zu jeder größeren Stadt in Asien weiterreisen. Über das Drehkreuz fliegt EVA Air zu einer Vielzahl an Zielen in Japan und Festland-China. Das dichte Streckennetz in Nordostasien umfasst weiterhin Anschlüsse nach Seoul, Hongkong oder Macau. In Südostasien punktet die Fluglinie mit guten Umsteigeverbindungen zu Destinationen in Indonesien, den Philippinen, Vietnam, Thailand sowie nach Kuala Lumpur, Phnom Penh oder Singapur.

Auf der Strecke Taipeh – Bangkok – Wien und v.v. wird der Boeing 787-10 „Dreamliner“ bzw. auf dem Direktflug zwischen Taipeh und Wien die Boeing 787-9 mit jeweils zwei Klassen zum Einsatz kommen.

