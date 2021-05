Alpenglück statt Alltagsstress

Im Travel Charme Ifen Hotel mit ganz viel Lässigkeit mal wieder so richtig entspannen.

Auszeit gefällig? Wie wäre es mit einer Reise in eines der der schönsten Hochgebirgstäler der Alpen - das Kleinwalstertal. Dieser Ort ist etwas Besonderes: Er gehört zu Österreich, ist aber nur von Deutschland aus erreichbar. Als Teil der Allgäuer Alpen liegt das Tal, geschützt wie in einem Nest, eingerahmt von einer einmaligen Bergkulisse. Hier in Hirschegg, wo die Luft nach Freiheit riecht und der Trubel des Alltags schon bei der Ankunft längst vergessen scheint, ist auch die Heimat des Ifen Hotel. Industrial Design trifft Alpine Lifestyle.

© Ifen Hotel ×

Ein wahrer Augenschmaus

Die grandiose Natur vor der Haustür färbt auf das Interieur des Hotels ab. Die Verbindung von Geschichte und Moderne verleiht dem Ifen Hotel seinen einzigartigen Charakter und beeinflusst das Design maßgeblich. In jedem der hochwertigen 125 Zimmer und Suiten, jeweils mit Balkon oder Terrasse ausgestattet, warten Ruhe und Entschleunigung sowie ein beeindruckender Ausblick auf das Bergpanorama. Highlight für den Winter: In den vier Ifen Suiten gibt es einen eigenen Kamin für gemütliche Stunden in der kalten Jahreszeit.

© Ifen Hotel ×

Leckere Schmankerl

Drei verschiedene Restaurants schaffen im Ifen Hotel eine ganz eigene, gaumenkribbelnde Erlebniswelt. In der Kilian Stuba kreiert Sternekoch Sascha Kemmerer authentische Gourmet-Gerichte mit frankophilem Touch und bringt Weltoffenheit auf den Teller. Im Carnozet werden vor allem regionale Köstlichkeiten serviert und das Theo’s vereint das Beste aus beiden Welten. Vom Walser Wild und Grauvieh bis hin zum fangfrischen Saibling: Hier wird Nachhaltigkeit gelebt, die man schmeckt. Umgeben vom Knistern des Kaminfeuers und der einzigartigen Natur vor den Fenstern gibt es nur einen Gedanken: Hier möchte ich bleiben. In der Bar 1.111 geht ein Tag im Hotel schließlich mit kühlen Getränken und Live-Musik gebührend zu Ende. Der Name ist Programm, denn das Hotel liegt auf genau 1.111 m Höhe.

© Ifen Hotel ×

„Pumperlgsund“ in alpiner Umgebung



Höhenluft besitzt heilsame Kräfte und bewirkt Wunder gegen Stress und leere Batterien. Zu einem Urlaub in der Ganzjahresdestination Kleinwalsertal gehören Aktivität und Entspannung gleichermaßen. Abtauchen im Pool, Auftauchen in der klaren Bergluft und dabei die Kraft der Natur spüren. Im PURIA Spa des Ifen Hotel lassen sich die inneren Akkus wieder aufladen. Hüttensauna, Bergblicksauna und Gradierwerk sorgen genau wie das Alpenkräuter-Dampfbad für wohlige Wärme. Aus dem Panorama-Außenwhirlpool schweift der Blick auf die Berglandschaft, bevor es zur traditionellen Walser Steinmassage geht. Vielleicht auch zur Allgäuer Detox Molkepackung. Auf jeden Fall zu ganz viel Entspannung, die wieder Energie für neue Abenteuer gibt.

© Ifen Hotel ×

Das ganze Jahr über aktiv

Das Kleinwalsertal verspricht 185 Kilometer Wanderwege durch Berg und Tal, vorbei an blühenden Wiesen oder schneebedeckten Gipfeln. Da ist Aktivurlaub garantiert. Das sportliche Indoor-Angebot reicht von Hatha Yoga über Pilates bis hin zu Deep Stretch. So findet jeder ganz schnell wieder seine innere Mitte. Für die Bewegung an der frischen Luft stehen ausgewiesene Outdoor-Experten beim Trailrunning und Freeletics zur Seite.

Eine besonders wildromantische Stimmung offenbart sich bei der geführten Fackelwanderung durch die Breitachklamm in der Abenddämmerung. Und ab dem Frühjahr wenn dann das Grün wieder sprießt und der erste Enzian sich zur Sonne neigt, lädt das Hotel zum Grillen mit Alpenfeeling und zu abwechslungsreichen Ausflügen mit Aussichten über das blühende Bergpanorama ein. Das alles, und noch viel mehr – im Travel Charme Ifen Hotel Kleinwalsertal.

Ihr Urlaub im Ifen Hotel Kleinwalsertal beginnt hier!