× Frühling der Vielfalt im Innviertel

NATUR, KULTUR &KULINARIK. Das Innviertel, der westlichste Teil von Oberösterreich, ist eine Naturregion mit Kultur und Genuss. Und lockt speziell im Frühling mit traumhaften Radwegen, einer großartigen Bewegungsarena und der wunderschön erwachenden Natur.

Aktiv und entspannt gleichermaßen ist der Frühling in der Bierregion Innviertel zwischen den Städten Salzburg und Passau. Der Landstrich vereint nicht nur die Naturjuwele Kobernaußerwald und Europareservat Unterer Inn, sondern umfasst ein umfangreiches Netz an Lauf-und Nordic-Walking-Strecken, den "Bewegungsarenen", sowie zahlreiche Radwege. Überhaupt hat das Innviertel eine Vielzahl an "Energietankstellen" zum Aufladen der persönlichen Akkus: sanfte Hügel, Wälder und Wiesen, klare Flüsse und Seen, gut ausgebaute Rad-und Wanderwege, stille Klöster, gesellige Menschen, Kunst und Kultur vom Feinsten sowie Hochgenüsse aus Küche und Keller.

Radfahrparadies

© Getty ×

Römerradweg, Innradweg und Antiesenradweg - jeder für sich ist eine Reise wert, und kombiniert ergeben sich abwechslungsreiche Radrunden durch das Innviertel. Der 242 Kilometer lange Römerradweg führt von Passau in Bayern quer durch das oberösterreichische Innviertel und Hausruckviertel bis nach Enns. Die grundsätzlich gemächliche Tour weist nur geringe Höhenunterschiede auf und ist quasi die familienfreundliche Variante des Radfahrens auf den Spuren der Römer. Unterwegs mit der Römerspuren-App folgt man den "Zeitzeugen" auf moderne, dem Zeitgeist entsprechend sehr unterhaltsame Weise. Infotafeln an den Rastplätzen erzählen von Alltag, Leben und Gottheiten der Römer. Sehr kinderfreundlich wird die Geschichte im Römermuseum in Altheim erzählt.

Ein Hit für Pedalritter ist auch der Innradweg. Das Innviertler Teilstück der insgesamt 517 Kilometer langen Strecke offenbart das Naturschutzgebiet Europareservat Unterer Inn, ein Paradies für seltene Tier-und Pflanzenarten.

Der Antiesenradweg ist ideal für Genussradler, der R23 führt über 42 Kilometer vom Innradweg bei Reichersberg über Ried im Innkreis quer durchs Innviertel nach Geboltskirchen, wo der Antiesenradweg in den Trattnachtalweg mündet. Und für Mountainbiker ist die KTM-Kobernaußerwald-Mountainbike-Arena ideal: Insgesamt 80 km einheitlich beschilderte Mountainbikestrecken locken hier. Der im Einbahnsystem beschilderte 55,5 km lange Rundkurs mit ca. 1.400 Höhenmetern führt durch den Kobernaußerwald und die Gemeindegebiete Maria Schmolln, Höhnhart, St. Johann am Walde und Treubach.

Wanderlust

© Getty ×

Auf über 700 km beschilderten Wanderwegen bietet sich im Innviertel jede Form der Bewegung an. Als grüne Lunge des Innviertels gilt der Kobernaußerwald, der als Erholungsort eine für die moderne Zeit sehr wichtige Funktion erfüllt: Die von ihm ausgehende Kraft und Stärke wirkt beruhigend und ausgleichend. Das Immunsystem wird gestärkt, und die Stimmung hebt sich.

Europareservat Unterer Inn

Ein Naturjuwel der ganz besonderen Art - und im Frühling traumhaft schön - ist auch das Europareservat Unterer Inn. Das bayerisch-oberösterreichische Europareservat Unterer Inn erstreckt sich grenzüberschreitend über 55 Flusskilometer von der Salzachmündung bis zur Mündung der Rott bei Neuhaus/Schärding. Es besteht aus Wasserflächen, Schlickbänken, Auwäldern und Inseln auf einer Größe von 55.000 Hektar.

Therme Geinberg

© Getty ×

Perfekte Bedingungen für einen Wellnessurlaub finden sich im idyllischen Geinberg. Warmes Thermalwasser, karibisches Flair und 4.500 m² Ruhebereiche sorgen für die maximale Entspannung. Das SPA Resort Therme Geinberg bietet Karibik-Feeling pur, auf über 3.000 m² Wasserfläche. Die Karibik-Lagune ist eine von insgesamt drei Wasserwelten. Das Salz des Urmeeres verwöhnt auf wohltuende Weise die Haut. Auch die einzigartige Saunawelt auf 1.200 m² versprüht karibisches Flair. Elf Themen-Saunen und Dampf bäder, ein karibischer Pavillon, die Sunset-Lounge, vielfältige Liegebereiche und das sonnige Belize -das Saunabistro mit einer wunderschönen Sonnenterrasse zum Flanieren sowie Sandstrand und Liegewiese -lassen die Herzen höher schlagen. Manche Saunen überraschen mit Musik, andere mit Lichteffekten. Ganz besonders wird das Saunaerlebnis dank Kristallklangschalen und den Sauna-Ritualen für die Sinne.