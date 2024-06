Auf in den Bergsommer 2024! Dieser ist am Rax-Plateau gespickt mit einer Vielzahl an Highlights.

Hinauf geht es mit der ersten Personen-Seilschwebebahn Österreichs, der Rax-Seilbahn. Im Pendeltakt werden jährlich rund 200.000 Gäste befördert.



Bergsommer voller (Rax-)Highlights

Seit über 50 Jahren sorgt die Familie Scharfegger mit der Rax-Seilbahn, dem Raxalpenhof, der Land-Pension Kaiserhof, dem Stellplatz Park `n` Camp, dem Alpenbistro „Am Wasserwerk“ Kaiserbrunn und weiteren Betrieben für touristische Akzente in den Wiener Alpen in Niederösterreich. Mit individuellen Themenveranstaltungen auf 1.545 Metern Seehöhe werden immer wieder aufs Neue frische Akzente gesetzt. Gefragt bei Jung und Alt sind Kräuterwanderungen mit „Kräuterhexe“ Astrid Grohmann – buchbar für das mystische Höllental oder direkt für das Rax-Plateau.

Ein weiterer Fixpunkt im Veranstaltungskalender sind die Mondscheinfahrten (22.07. und 19.08.) mit der Rax-Seilbahn. Neben mystischen Momenten warten im Raxalm-Berggasthof ein Berglandbuffet und Live-Musik.

© Scharfegger's Raxalpen Resort ×

Kultur auf der Rax

Kulturgenuss am Berg verspricht die szenische Lesung von und mit Norbert Mang (Autor, Sprecher) und Wolfgang Csaikl an der Harfengitarre. Gespielt wird Viktor Frankl „Der Berg“ – Teil 2: „Lichtblicke im Lager“. Die Termine im Überblick: 29.07., 30.07., 17.08. und 07.09.2024. Ticketpreis: 24,00 Euro. Das Package inkl. Seilbahnfahrt ist ab 40,00 Euro erhältlich. Details und Ticketbuchung HIER. Neben Kultur auf höchstem Niveau werden im Rax-Gebiet die Sehnsüchte vieler erfüllt. Speziell die geführten Wanderungen am Rax-Plateau sowie die Klettersteige in der Region finden großen Anklang.

Grün fahren und sparen

Immer stärkeren Zuspruch bei den Gästen findet der im letzten Jahr entwickelte Erlebnisraum „pioniere & freigeister“. Bei den verschiedenen Stationen handelt es sich um eine Verbindung von Abenteuern und Informationen. Schautafeln, Skulpturen, das „Infinity-Gate“, die „Welcome-Terrasse“, die „Sigmunds“ (10 Couch-Elemente sind der berühmten Couch von Sigmund Freud gewidmet) und weitere Elemente widmen sich prominenten Persönlichkeiten vergangener Tage.

© Arthur Michalek - Raxalpe ×

Aktuell präsentiert sich die Raxalpe von ihrer farbenfrohsten Seite. Von Enzian bis Alpenorchidee – in dem 4.000 Quadratmeter großen Alpengarten sprießt und gedeiht es wunderbar. Für eine noch bessere Orientierung sorgen neue Mobilitätstafeln, die auch die wichtigsten Informationen zur öffentlichen An- und Abreise beinhalten. Der stetige Ausbau der Infrastruktur sorgt dafür, dass die Raxalpe als TOP-Ausflugsziel öffentlich in knapp einer Stunde von Wien aus erreichbar ist. Zudem werden heuer erstmals ermäßigte Seilbahntickets für Klima-Ticket-Besitzer angeboten.