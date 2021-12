Ihre Reise nach Westeros

Sichern Sie sich Ihre Chance auf brandneue Erlebnisse in den Linen Mill Studios und einzigartige Einblicke hinter die Kulissen der HBO- Produktion – der Kartenvorverkauf läuft bereits.

Am 4. Februar startet mit der Game of Thrones Studio Tour in den Linen Mill Studios in Bambridge, Nordirland eine brandneue Game of Thrones Attraktion. In den Studios bekommen Fans am Originaldrehort der Serie exklusive Einblicke hinter die Kulissen und können die Sets, Originalrequisiten und –kostüme bestaunen. Auf 110.000 Quadratmetern lernen Fans die Serie näher kennen, wenn mit modernstem Design und Technologie Westeros zum Leben erweckt wird.

Epische Erlebnisse in den Linen Mill Studios

„Wir freuen uns unglaublich, die Türen zur ersten Game of Thrones Studio Tour in den Linen Mill Studios öffnen zu können. Zu wissen, dass man sich an dem Ort befindet, an dem einige der denkwürdigsten Momente der Serie gedreht wurden, ist ein unglaubliches Gefühl, und wir wissen, dass die Fans der Serie das Gleiche empfinden werden, wenn sie den Detailreichtum der Sets, Kostüme und Requisiten aus nächster Nähe sehen.", so Peter van Roden, Senior Vice President von Warner Bros Themed Entertainment. Game of Thrones wurde in über 207 Ländern ausgestrahlt, erreicht rekordverdächtige Einschaltquoten, wurde vielfach ausgezeichnet und zählt heute zu den kultigsten Fernsehserien.

© Game of Thrones Studio Tour ×

Nordirland, das Land von Game of Thrones

In Nordirland befinden sich ganze 26 Drehorte von Game of Thrones. Einige davon, wie Castle Ward sind am Computer nachbearbeitet, andere sind eindeutig wiederzuerkennen. Die Tour führt unter anderem zum Hafen von Ballitony, in die Höhlen von Cushendun, lässt die Gäste den Hauptsaal von Winterfell betreten, in dem Jon Snow zum „König des Nordens" ausgerufen wurde und zeigt Daenerys Targaryens imposanten Thron auf Drachenstein.

Zahlreiche Aktivitäten lassen die Fans noch mehr in die Welt des Westeros eintauchen: Sei es beim Bogenschießen in Castle Ward, beim Reiten am Strand, beim Axtwerfen oder bei der Begegnung mit den Schattenwölfen, die eigentlich Northern-Inuit-Hunde sind. Darüber hinaus gibt es für die Fans in Nordirland noch viele andere Attraktionen: Da die Serie von Jahr zu Jahr erfolgreicher und größer wurde, stiegen auch das Bedürfnis und Interesse der Fans. So gibt es in zehn Pubs in Nordirland holzgeschnitzte Türen mit Motiven aus Game of Thrones. Es gibt einen handgewebten und bestickten Wandteppich, der auch digitalisiert wurde und online bestaunt werden kann - fast 80 Meter lang und mit Szenen aus allen acht Staffeln. Und letztlich gibt es in Belfast sechs kunstvoll gefertigte Glasfenster, die verschiedene Szenen der Serie zeigen.

© Game of Thrones Studio Tour ×

Strenges Hygienekonzept

Die Sicherheit der Gäste und Mitarbeiter hat bei der Game of Thrones Studio Tour natürlich oberste Priorität. Alle Gäste sollen die Studio Tour in der Gewissheit genießen können, dass wirksame Maßnahmen zur sozialen Distanzierung und Hygiene vorhanden sind. Weitere Informationen finden Sie hier.