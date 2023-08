× Fünf Tipps für City-Trips mit Kind

In diesem Sommer verbringt jede zweite Familie mit Kindern im Alter von drei bis 14 Jahren einen Kurzurlaub in einer Stadt. Die richtige Planung macht dabei den Unterschied!

Stressfrei soll der City-Trip mit Kids sein, und den Wünschen von Eltern und Kindern gleichermaßen gerecht werden. Hier sind fünf Tipps der Flemings Hotels, wie man dabei einen kühlen Kopf bewahrt und für alle eine schöne Zeit schafft.

© Flemings Hotels ×

1.) Lage, Lage, Lage

Vor allem mit Kindern ist die Lage der Unterkunft von großer Bedeutung. Eine unkomplizierte Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und/oder dem Auto und die Möglichkeit die Stadt auch fußläufig zu erkunden, reduzieren den Stressfaktor gewaltig. Die Flemings Hotels in Frankfurt, München, Wien und Wuppertal bieten sich mit ihrer zentralen Lage im Herzen der Stadt als perfekter Ausgangspunkt für Sightseeing-Touren an. Gut angebunden an das öffentliche Verkehrsnetz und mit eigenen Parkplätzen ausgestattet, steht auch einem entspannten Ankommen in der Stadt nichts im Weg.

2.) Mit leichtem Gepäck reisen

Wer kennt es nicht – ist man mit Kindern unterwegs, besonders wenn diese noch kleiner sind, muss so einiges mitgenommen werden: . Babyphone, Wickelsachen, Bücher und Spielzeug. Dazu noch Wechselkleidung und Schuhe für alle Eventualitäten. Viele kinderfreundliche Hotels bieten deshalb eine Grundausstattung an, um die Anzahl der Koffer zu begrenzen. In den Flemings Hotels gibt es nicht nur geräumige Wickelstationen mit Wickeltisch, Desinfektionsspray, Kosmetiktüchern und Windeleimer, auch Babybetten, LED- Nachtlampen und Lätzchen sind vorhanden. Für die Unterhaltung ist mit altersspezifischen Büchern zum Fühlen, Zählen und Lesen gesorgt und auch Stifte und Malvorlagen lassen keine Langeweile aufkommen.

3.) Kindgerechte Verpflegung

Bevor die Stadt erkundet wird, gilt es sich bei einem ausgewogenen Frühstück zu stärken. Nicht umsonst als „Heavenly Breakfast“ tituliert, gibt es beim Frühstücksbuffet in den Flemings Hotels frische, regionale Produkte ganz ohne Verpackungsmüll. Vegane und vegetarische Schmankerl sowie eine Auswahl an entsprechenden Milchalternativen und selbstgemachten Müslisorten gehört ebenso zu den festen Bestandteilen. Die kleinsten Gäste bis drei Jahre testen sich kostenfrei durch das Buffet, während sie bequem im Hochstuhl sitzen. Vier- bis Zwölfjährige frühstücken zum halben Preis. Und falls der Hunger beim Frühstück einmal nicht so groß ist (aber es dann eine Stunde später sicher sein wird), gibt es einen Obstteller mit einer eigenen Flemings Snackbox auf dem Zimmer. Die Box kann täglich am Buffet aufgefüllt werden, um gut vorbereitet die Stadt besichtigen zu können.

© Flemings Hotels ×

4.) Richtige Zimmerwahl für entspannten Schlaf

Für einen harmonischen Aufenthalt ist es auch essenziell, das richtige Zimmer zu wählen. Soll das Kind auf einem Schlafsofa schlafen, im Bett der Eltern oder schon im eigenen Zimmer? Bei den verschiedenen Zimmeroptionen in den Flemings Hotels kann das jede Familie individuell entscheiden. Bei jüngeren Kindern bietet sich ein gemeinsames Zimmer mit King- Size-Bett und Schlafsofa für bis zu zwei Kinder an. Teens freuen sich über die Variante mit zwei separaten Zimmern und Verbindungstür. Kinder bis sechs Jahre schlafen kostenfrei im Bett der Eltern und für die jüngsten Gäste bis drei Jahre stellt das Team der Flemings Hotels ohne Aufpreis ein Babybett auf. Einen Windeleimer für das Zimmer gibt es dann automatisch dazu. Bei den Kleinsten sehr beliebt: Die LED-Nachtlampe mit beruhigendem, warmem Licht und Dämmerungssensor, der sich bei Einbruch der Dunkelheit automatisch einschaltet. Und wenn die Eltern anschließend noch an die Bar gehen, helfen – je nach Betriebssystem – die Babyphone-Apps Dormi oder Luna.

5.) Auf Sonnenschein und Regen vorbereitet sein

Ist die Basis im Hotel geschaffen, geht es zum Hauptteil des Urlaubs: die Stadt erkunden. Neben klassischem Sightseeing zu Fuß bieten sich auch Sightseeing Busse, Rikschas oder in Wien die Fiaker Pferdekutschen an, wenn die kleinen Füße müde werden. Zudem gilt es die Stadt mit kinderfreundlichen Attraktionen auch für die Kleinen attraktiv zu halten: Ausflüge ins Grüne, Tiere, Action oder Mitmachmuseen bringen Spaß für die ganze Familie. Hier eine Auswahl für die Standorte der Flemings Hotels in Frankfurt, Wien, München und Wuppertal.

© Flemings Hotels ×

So gibt es in Frankfurt neben Klassikern wie dem Zoo und dem Palmengarten viele Wasserspielplätze zum Abkühlen und Plantschen. In den Sommerferien finden am Mainufer/ Museumsufer zudem die Mainspiele mit verschiedenen Aktivitäten statt. Ist doch einmal Regenwetter angesagt, kommt man als Familie im jungen Museum Frankfurt, dem Senckenberg Naturmuseum (für Dino-Fans ein Muss) oder im Experiminta auf seine Kosten.

In Wien können in Schönbrunn die Tiere im ältesten Zoo Europas bestaunt werden. Auch der Prater mit dem Wahrzeichen Wiens, dem Riesenrad, ist einen Besuch wert. Bei großer Hitze bietet sich ein Besuch der alten Donau mit seinen Strandbädern, Bootsvermietung und Restaurants am Wasser an. Bei schlechtem Wetter sind das Naturhistorische Museum, das Haus des Meeres oder das Kindermuseum in Schönbrunn eine absolute Empfehlung.

Auch München bietet einige spannende Attraktionen für Kinder, besonders für kleine Tierfreund:innen: der Wildpark Poing, der Geo- und Erlebniszoo Hellabrunn oder der Dino Park sorgen für lehrreiche und spannende Tagesausflüge. Das Sealife München stellt eine echte Schlechtwetteralternative dar, genauso wie das Kinder- und Jugendmuseum oder die Bavaria Filmstadt mit ihrem 4D Kino.

Eine Fahrt mit der Schwebebahn, das gehört in Wuppertal auf jeden Fall dazu – am besten man bucht den mit rotem Plüsch ausgestatteten Kaiserwagen für kleine Königinnen und Könige. Auch der Botanische Garten und der Zoo sind absolute Highlights bei Schönwetter. Ein guter Schlechtwetter-Tipp ist eine Partie Adventure Minigolf in der Fun Fabrik – einer bunten Fantasiewelt, die in Schwarzlicht getaucht ist.