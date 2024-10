× Ein Erlebnisziel, das begeistert

Vom Grenzshop zur Familienattraktion: Die Family City begeistert seit 30 Jahren mit einzigartigen Erlebnissen und wächst mit neuen Ideen weiter.

Seit 30 Jahren bietet die Family City, vormals Excalibur City, aufregende Erlebnisse und echte Familienabenteuer. Gegründet von der Familie Seunig, hat sich das Erlebniszentrum im Grenzgebiet bei Kleinhaugsdorf längst als touristischer und wirtschaftlicher Hotspot etabliert. Mit jährlich über drei Millionen Besucher:innen aus Österreich, Tschechien und vielen anderen Ländern sowie einem exklusiven Duty-Free-Bereich und über 100 Shops geht die Family City jetzt den nächsten Schritt: Die Neuausrichtung ist der Startschuss für eine noch spannendere Zukunft.

© Family City ×

Ein neuer Look für eine altbekannte Attraktion

Im Frühjahr 2024 begann der nächste große Schritt in der Entwicklung der Family City: Mit einer Investition von rund 3,5 Millionen Euro entstanden neue Attraktionen und erweiterte Angebote. Auf „Merlin’s Farm“ warten nun über 300 Tiere in einer charmanten Bauernhof-Atmosphäre, während LEGO-Fans im weltweit größten LEGO-Store eine beeindruckende Sammlung entdecken können. Und das ist erst der Anfang: Ab 2025 wird ein Dino Park die Besucher:innen in eine prähistorische Welt entführen – eine Attraktion, die nicht nur Kinder begeistert.

Auch Geschäftsführer Roger Seunig freut sich auf die Zukunft, denn das 30-jähriges Jubiläum markiert einen Meilenstein und gleichzeitig den Startschuss für neue, spannende Projekte. Von familienfreundlichen Campingplätzen und einem neuen Badeteich bis zur Fun-World im ehemaligen Flugzeug-Restaurant – die Family City setzt weiterhin auf innovative Ideen für die ganze Familie.

© Family City ×

Erlebnis und Shopping auf höchstem Niveau

Direkt neben der Family City befindet sich FREEPORT, das Designer-Outlet-Center, das seit über 20 Jahren Shopping-Fans begeistert. In rund 80 Shops finden Sie 250 internationale Top-Marken wie Tommy Hilfiger, Nike und Adidas – und das auch an Sonn- und Feiertagen. Der „Las Vegas“-Look, mit dem FREEPORT im Indoor-Village die Einkaufsatmosphäre aufpeppt, verdoppelte nicht nur den Umsatz seit 2015, sondern erhöhte die Besucherzahlen um 30 Prozent. Ein neuer Running-Sushi-Bereich und der „JACK & JONES“-Store erweitern ab Herbst das Angebot für ein abwechslungsreiches Shopping-Erlebnis.

© Family City ×

Mehr als nur ein Ausflugsziel

Für die Familie Seunig ist die Family City mehr als ein Freizeitpark: Sie ist Arbeitgeber und engagierter Partner für soziale Projekte. Mit einer optimalen Anbindung, etwa 40 Minuten Autofahrt von Wien entfernt, wird die Family City auch in Zukunft ein Highlight für alle bleiben, die ein außergewöhnliches Wochenende oder Shopping-Erlebnis suchen.