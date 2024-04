× Ein leuchtendes Himmelsspektakel in Malta

Das „Malta International Fireworks Festival” ist ein Event aus Farben, Lichtern und Klängen. Das Spektakel geht heuer von 20. – 30. April auf der herrlichen Mittelmeer-Insel über die Bühne.

© VisitMalta ×

Feiern und Festivals gehören zu Malta seit Jahrhunderten einfach dazu. Insbesondere Feuerwerke – deren Tradition auf Maltas Inseln reicht nämlich bis ins 16. Jahrhundert zurück. Bereits die Malteserritter ließen manche Feierlichkeiten von einem leuchtenden Himmelsspektakel begleiten.

So entstand über die Jahrhunderte eine bis heute gelebte Feuerwerkstradition, die ganzjährig bei zahlreichen Festen bis ins kleinste Dorf mit Stolz und Leidenschaft zelebriert wird. Verschiedene Teams treten im Kampf um das fulminanteste Feuerwerk gegeneinander an, um sich den Feuerwerkspokal für die kreativste Inszenierung, harmonischste Farbfolge und Musiksynchronisation sowie beste Technik zu sichern.

© Malta Tourism Authority ×

Die schönsten Feuerwerke Europas

Alle Besucher*innen erwartet während des Festivals aber nicht nur ein leuchtendes Himmelsspektakel. Das abendliche Festival lässt sich perfekt mit einem Besuch von Maltas großartiger Architektur & Naturwundern wie der Blauen Grotte, sowie köstlicher Kulinarik verbinden.

Bereits die Vorfeier am 13. April in den Granaries in Floriana präsentiert Maltas Geschichte und jahrhundertealte Bräuche und macht Lust auf mehr. Den Höhepunkt des Festivals bekommt man dann von 20. bis 30. April in Valletta, Marsaxlokk, Nadur und Mellieħa zu sehen und zu hören.

Beim Anblick der spektakulären Feuerwerks-Vorführungen in den Häfen bis hin zu traditionellen Dorffesten mit lokalen Musikkapellen und dem Grande Finale kommt man aus dem Staunen nicht heraus. Das Feuerwerk über dem beeindruckenden Grand Harbour von Valletta ist dabei etwas ganz Besonderes.

Neue Airline nach Malta gestartet

Für noch bessere Flugzeiten zwischen Wien und Malta sorgt seit kurzem die neu gegründete KM Malta Airlines. Anstatt wie bisher nur frühmorgens, erfolgt der Rückflug von Malta viermal wöchentlich erst um 13.50 Uhr, was eine angenehme mediterrane Verlängerung des City-Trips mit sich bringt.

© Luca Göbel Aviation ×

Nach dem Erstflug der alten Air Malta im April 1974 hat der maltesische Homecarrier mit 31. März 2024 ein neues Kapitel aufgeschlagen und bedient nun als KM Malta Airlines p.l.c. ein aktuell auf 17 Routen ausgedehntes Europa-Streckennetz. Die neu gegründete Fluglinie befindet sich im Besitz der maltesischen Regierung und fliegt mit acht Airbus A320neo, mit dem markanten Malteserkreuz auf der Heckflosse, europäische Ziele, darunter auch Wien, täglich an.

KM Malta Airlines fliegt ab sofort täglich zwischen Wien und Malta, Flugzeit ca. 2 Stunden

Economy Basic ab EUR 143,31