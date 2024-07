× Mit diesen Tricks verstecken Sie Ihre Wertsachen am Strand

Im Urlaub möchte man unbeschwert baden. Doch wohin mit den Wertsachen? Mit ein paar Tricks bleiben Geldbörse, Smartphone und Co. vor Dieben geschützt.

Im Sommer zieht es viele Menschen ans Meer, an den See oder ins Freibad. Doch wo sich Massen tummeln, sind auch Diebe nicht weit. Deshalb sollten Sie auch nur das Nötigste mitnehmen, denn was Sie nicht dabeihaben, kann auch nicht gestohlen werden. Doch gerade auf Geldbörse, Smartphone und Schlüssel können wir nur schwer verzichten. Für einen stressfreien Badetag haben wir die besten Ideen gesammelt, um Ihre Wertgegenstände zu sichern.

Mit diesen Tricks schützen Sie Ihre Wertgegenstände vor Dieben

Das Sonnencreme-Versteck

© Getty Images ×

Sonnencremebehälter bieten den perfekten Hohlraum für Wertsachen. Dazu reinigen Sie einfach eine leere Verpackung und schneiden Sie sie an einer Stelle ein wenig auf bzw. nutzen Sie das vorhandene Loch der Tube. Taschentücher im Inneren können zudem verräterische Geräusche wie das Klappern eines Schlüssels dämpfen. Mittlerweile gibt es auch online bereits gefakte Sonnencremetuben, die Sie kaufen können, um darin Ihr Hab und Gut zu verstecken.

Eine Windel umfunktionieren

Wertsachen am Strand können Sie auch hervorragend mit einer Windel vor Dieben schützen, denn wer würde schon freiwillig eine fremde Windel anfassen? Für den extra Ekel-Faktor können Sie auch etwas braune Farbe auf die Außenseite der Windel aufmalen und sie in ein Plastiksackerl legen.

Ebenfalls abschreckend wirken leere Verpackungen für Tampons, Binden oder Kondome. Diese Verstecke können Sie auch nutzen, um darin Kleingeld, Schlüssel oder Handy aufzubewahren.

Unterwäsche und Socken als Versteck nutzen

Auch Kleidung wie Unterwäsche, Socken oder Schuhe sind gute Möglichkeiten, um darin Ihre Wertsachen aufzubewahren. So können Sie beispielsweise die Polster aus dem Push-up-BH entfernen und in den kleinen Taschen Geld verstecken. Alternativ können Sie kleine Gegenstände in einen Schlüpfer oder Boxershorts wickeln.

Leeres Kartenspiel

Mit einem Kartenspiel können wir uns am Strand nicht nur die Zeit vertreiben, das Gesellschaftsspiel dient gleichzeitig auch als tolles Versteck für kleine Wertsachen am Strand. Nehmen Sie dafür die Karten aus der Hülle heraus und schon findet sich darin Platz für Bargeld, Schlüssel oder Hotelkarte. Die Spielkarten benötigen dann natürlich einen anderen Aufbewahrungsort.

Genauso kann auch eine leere Zigarettenschachtel zum Versteck umfunktioniert werden. Allerdings sollten Sie darauf achten, dass die Schachtel nicht auffällig klappert.

Buch mit Geheimfach

© Getty Images ×

Auch die Strandlektüre kann als Tarnung eignen. Wer ein wenig basteltechnisch begabt ist, kann ein Buch ausschneiden und den somit entstanden Hohlraum als Aufbewahrungsort nutzen. Mit Lesezeichen sieht das Versteck übrigens noch authentischer aus!

Wasserdichte Behälter

Wer auf Nummer sicher gehen will, nimmt seine Wertgegenstände einfach ins Wasser mit. Damit auch nichts kaputtgeht, eignen sich wasserdichte Bauchtaschen oder Hüllen. So müssen Sie keine Dinge am Strand zurücklassen und Diebe haben keine Chance.