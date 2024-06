× Seit 20 Jahren in Österreich

Am 1. Mai 2004 ist erstmals ein Emirates Flugzeug in Wien gelandet. Schon einen Monat später ist die Airline dann sieben Tage die Woche von Wien nach Dubai abgehoben. Seither haben sich die Flüge verdoppelt! Dieses Jahr feiert Emirates das 20. Jubiläum in Wien und hat für die Zukunft große Pläne.

© Emirates ×

Seit ihrem Erstflug nach Wien 2004 ist Emirates ein vertrauter Anblick am Himmel und ein fester Bestandteil der Luftfahrt in Österreich. Unter Martin Gross als Country Manager hat Emirates ihre ersten Erfolge in Österreich gefeiert. Dank hoher Nachfrage konnte die Route Wien-Dubai bereits nach vier Jahren mit dem damals größten Passagierflugzeug - der Boeing 777-300ER - bedient werden. Mit aktuell 14 wöchentlichen Nonstopflügen ab Wien bietet Emirates Urlaubs- und Geschäftsreisenden wichtige Verbindungen von Österreich nach Dubai und darüber hinaus zu 143 Destinationen ihres internationalen Streckennetzes. Seit dem Erstflug nach Wien 2004 sind mehr als 5 Millionen Passagiere auf über 20.500 Flügen mit Emirates zwischen Wien und Dubai gereist.

Bildmitte (v.l.n.r.): Thierry Aucoc (Emirates Senior Vice President Commercial Operations Europe), Elisabeth Zauner (Emirates Country Managerin Österreich), Julian Jäger (Vorstand Flughafen Wien AG). Flankiert von Emirates Crew und Tanzpaaren der Tanzschule Svabek. © Robert Harson Flughafen Wien ×

Im August 2022 übernahm Elisabeth Zauner als neue Country Managerin offiziell die Leitung von Emirates Österreich. „Wir sind begeistert, nun schon das 20. Jubiläum von Emirates in Österreich feiern zu können. Seit den Anfängen hat sich Vieles verändert und wir freuen uns, auch die nächsten 20 Jahre mit laufenden Innovationen zu füllen“, so Zauner.

Das 20. Jubiläum wurde nun in Wien gebührend mit einem Touch österreichischer Tradition gefeiert. Mit einer Showeinlage der Wiener Tanzschule Svabek, jahrelang auch federführend für die Eröffnung des Wiener Opernballs verantwortlich, wurde der Emirates A380 am Wiener Flughafen empfangen.

© Robert Harson Flughafen Wien ×

Im Jahr 2014, anlässlich des zehnjährigen Jubiläums der Fluglinie in Österreich, landete erstmals der Emirates A380 in Wien. Der Österreicher Markus Ausserhofer durfte das größte Passagierflugzeug der Welt beim Erstflug steuern. „Die Landung in Wien war für mich ein unvergesslicher Moment. Die Erinnerung an die zahlreichen jubelnden Zuschauer und Zuschauerinnen begleitet mich bis heute. Schon zwei Jahre später durfte der A380 regulär von und nach Wien fliegen.