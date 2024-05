Turkish Airlines, Airbus und Rolls-Royce machen gemeinsame Sache

Anlässlich des historischen Auftrags über 150 Flugzeuge der A321neo und 80 Flugzeuge der A350-Familie, der im Dezember 2023 erteilt wird, kamen die türkische Fluggesellschaft Turkish Airlines, Airbus und Rolls-Royce am Hauptsitz von Turkish Airlines in Istanbul zusammen.

Anwesend waren der türkische Handelsminister, Herr Prof. Ömer Bolat, der Minister für Industrie und Technologie, Herr Mehmet Fatih Kacır, der Verkehrsminister, Herr Abdulkadir Uraloğlu, und der stellvertretende Verteidigungsminister, Herr Bilal Durdalı, Vertreter führender türkischer Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie der britische Generalkonsul und Unterstaatssekretäre aus Frankreich und Spanien.

Gemeinsame Visionen für die Zukunft

Die Veranstaltung markierte nicht nur die Bestellung von 150 A321neo- und 80 A350-Familienflugzeugen im Dezember 2023, sondern auch die Einführung des Strategischen Türkei-Verbesserten Programms (STEP). Dieses Programm, entwickelt von Airbus, Turkish Airlines und türkischen Luft- und Raumfahrtunternehmen, zielt darauf ab, die heimische Luft- und Raumfahrtindustrie in den nächsten 15 Jahren zu stärken.

Win-Win-Situation für alle Beteiligten

Die Bestellung macht Turkish Airlines zum größten Betreiber von Rolls-Royce's Trent XWB Triebwerken. Als Teil der Partnerschaft erkundet Rolls-Royce die Möglichkeit, industrielle Initiativen in der Türkei umzusetzen, darunter die Einrichtung einer Wartungs-, Reparatur- und Überholungskapazität (MRO) sowie die Erweiterung der Lieferkette.

Wichtiger Partner in der Luftfahrtindustrie

Die Türkei ist seit über 20 Jahren ein integraler Bestandteil der Airbus-Lieferkette, was zu einer umfangreichen Zusammenarbeit geführt hat und über 3.500 Arbeitsplätze in der Luftfahrtindustrie unterstützt. Die Investitionen von Airbus in die Türkei belaufen sich mittlerweile auf über 4 Milliarden US-Dollar.

Die Partnerschaft zielt darauf ab, die türkische Luft- und Raumfahrtindustrie zu stärken und gleichzeitig Turkish Airlines' Expansionspläne zu unterstützen. Durch den Erwerb von A321neo- und A350-Flugzeugen wird nicht nur das Streckennetz erweitert, sondern auch ein Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und technologischen Fortschritt gesetzt.