Das Langstreckenangebot in Wien erholt sich weiter. Air India ist seit 18. Februar 2023 mit der Direktverbindung nach Delhi zurück. Nach rund drei Jahren Corona-bedingter Pause wird die Strecke nun wieder dreimal wöchentlich mit einem Boeing Dreamliner 787-8 geflogen.

Wien ist nun endlich wieder direkt an Delhi angebunden. Air India fliegt ab sofort jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag von Schwechat zu ihrem Drehkreuz, dem Indira Gandhi International Airport in Delhi. Von dort aus erreichen Reisende bequeme Verbindungen zu mehr als 43 Destinationen innerhalb Indiens und darüber hinaus - zu zahlreichen weiteren Zielen im restlichen Asien und Australien. Neben seiner reichen Geschichte, beeindruckender Architektur und zahlreichen Sehenswürdigkeiten bietet Delhi auch lebhafte Basare, zahlreiche Restaurants und kulturelle Veranstaltungszentren.

„Mit Air India ist die Wiederherstellung einer Direktverbindung von Wien in die Hauptstadtregion Indiens gelungen. Delhi ist nicht nur wichtigstes Wirtschaftszentrum Indiens, sondern auch in touristischer Hinsicht eine attraktive Destination und Wien ein wichtiger Markt für den indischen Tourismus“, erklärt Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

"Die Strecke Delhi-Wien wird das wachsende Verkehrsaufkommen zwischen Indien und Österreich angesichts der starken und wachsenden Handels- und Investitionsbeziehungen zwischen den beiden Ländern weiter fördern", sagt Nipun Aggarwal, Chief Commercial and Transformation Officer, Air India.

Die größte Flugzeugbestellung in der Luftfahrtgeschichte

Air India hat mit Airbus und Boeing Absichts-Erklärungen über den Kauf von insgesamt 470 Großraum- und Schmalrumpfflugzeugen unterzeichnet und gibt damit die größte Flugzeugbestellung in der Geschichte der weltweiten Luftfahrt auf. Die Bestellung umfasst 40 Airbus A350, 20 Boeing 787 und 10 Boeing 777-9 als Großraumflugzeuge sowie 210 Airbus A320/321neo und 190 Boeing 737MAX als Narrowbody-Flugzeuge.