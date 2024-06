Wizz Air feiert den 20ten Geburtstag. Seit der Gründung im Jahr 2003 hat Wizz Air über 400 Millionen Passagiere weltweit befördert.

In den letzten zwei Jahrzehnten hat Wizz Air Flüge zu fast 200 Zielen in 53 Ländern etabliert. Mit ihrem Fokus auf nachhaltiges Handeln schafft es die Airline außerdem Jahr für Jahr als die nachhaltigste Fluggesellschaft der Welt ausgezeichnet zu werden. Durch eine besonders junge Flugzeug-Flotte soll der ökologische Fußabdruck künftig weiter minimiert werden. Bis 2030 soll die Fluggesellschaft 500 Flugzeug in Betrieb haben, damit will man das Reiseerlebnis für kommende Generationen weiterhin verbessern.

Wizz Air in Österreich

Wizz Air, die am schnellsten wachsende und nachhaltigste Fluggesellschaft Europas, ist seit 2018 vom Flughafen Wien aus tätig. In dieser Zeit hat die Airline bemerkenswerte Meilensteine erreicht, darunter den Rekord von acht Millionen Passagieren. Derzeit hat WIZZ sechs hochmoderne Airbus A321neo-Flugzeuge in Wien stationiert, die 38 verschiedene Destinationen in 25 Ländern anfliegen. Die Expansion nach Salzburg im Jahr 2024 unterstreicht das Commitment zu Österreich und die Wachstumsstrategie in der Region weiter.