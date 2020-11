Die neuen Highlights für 2021

Vom Dschungel im Norden bis zu den Traumstränden im Süden: wir zeigen Ihnen die neuen Highlights.

Paradiesische Neuigkeiten aus Thailand

Seit wenigen Wochen empfängt das brandneue Banyan Tree Krabi an der südlichen Westküste Thailands seine Gäste. Das Luxus-Resort schmiegt sich an einen grünen Hang mit spektakulärer Aussicht auf die Andamanensee und die ins Meer ragenden Kalksteinklippen. Zudem grenzt es an einen herrlichen Nationalpark.

Alle 72 Villen und Suiten haben einen eigenen Pool und bieten richtig viel Platz. Ein absolutes Highlight fürs romantische Dinner ist das „Bird´s Nest“: drei exklusive Tische verteilen sich wie Vogelnester zwischen Bäumen, man genießt die Dschungelkulisse auf der einen und den weiten Ausblick aufs Meer auf der anderen Seite. Pärchen, die ihr Abendessen lieber noch privater erleben, lassen sich ein schwimmendes Tapas-Set für den Sonnenuntergang einfach im eigenen Pool servieren.

Das Six Senses Samui hat vor kurzem mit dem „Drift at the Beach“ ein neues Highlight eröffnet: eine coole Kombination aus Restaurant, Bar und Chill-Out-Zone. Die Location direkt am azurblauen Meer ist atemberaubend, in einer abgelegenen Bucht am unberührten Sandstrand.

Hier werden thailändische und europäische Tapas-Variationen und frische Meeresfrüchte serviert. Die dazu passenden Kräuter und Salate stammen aus dem hoteleigenen Bio-Garten, im Holzofen werden schmackhafte Fladenbrote gebacken. Außerdem gibt’s hier morgendliche Yoga-Kurse und abends werden Filme unter dem Sternehimmel gezeigt.

Im Six Senses Yao Noi wiederum wurde mit „The View“ eine der wohl spektakulärsten Villen in ganz Südostasien geschaffen. Völlig allein liegt sie auf einem Hügel mitten in der Natur, mit unvergleichlichem 360-Grad-Blick.

Jetzt komplett renoviert und damit noch romantischer als zuvor. „The View“ erstreckt sich auf 225 Quadratmetern und bietet Weite, völlige Privatsphäre und jeden erdenklichen Komfort. Beispielsweise einen großen Infinity-Pool mit Pool Deck, ein bequemes Hängenetz zum Faulenzen und ein privates Kino. Der Dining-Bereich liegt tiefer und ist eingebettet in die Natur. Beeindruckend ist der Wasserfall, der neu angelegt wurde – er fließt direkt unter dem Kingsize-Bett hindurch, sichtbar durch einen Glasboden.

In der Hauptstadt Thailands findet man ebenfalls ein neues Hotel-Highlight. Direkt am Ostufer des Chao Phraya liegt das moderne Boutique-Resort „Capella Bangkok“. Bemerkenswert ist das Signature-Restaurant mit Flussblick, das vom Michelin-Sterne Koch Mauro Colagreco geführt wird. Im Spa-Bereich mit Vitality Pool und Wellness-Pavillon werden vor allem traditionell thailändische Rituale mit speziellen Rezepturen angewendet.

Thailand-Feeling für daheim gibt’s dieses Jahr zu Weihnachten vom Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort. Das Hotel liegt im äußersten Norden von Thailand bei Chiang Rai, im Dreiländereck mit Laos und Myanmar.

Nicht nur die Location - im Dschungel und am Mekong River – machen das Resort einzigartig, sondern auch das dazugehörige Elephantencamp mit einer wissenschaftlichen Forschungsabteilung. Und heuer kann man sich die sanften Dickhäuter direkt ins eigene Zuhause holen: gegen eine Spende für das Schutzprogramm werden die Elefanten mittels Zoom in die weite Welt hinausgeschickt. Das ist das wohl ungewöhnlichste Weihnachtsgeschenk des Jahres – ein Live-Videoanruf aus dem Dschungel-Thailands, bei dem man die Elefanten beobachten kann.

Anreise

Qatar Airways. Die oftmals preisgekrönte Airline verbindet Österreich derzeit vier Mal pro Woche mit Thailand. Von Wien geht es zunächst nach Doha, und von dort weiter nach Bangkok oder nach Phuket. Flüge ab ca. 500€. Die oftmals preisgekrönte Airline verbindet Österreich derzeit vier Mal pro Woche mit Thailand. Von Wien geht es zunächst nach Doha, und von dort weiter nach Bangkok oder nach Phuket. Flüge ab ca. 500€.

Schlafen

Das Resort mit 67 Villen liegt auf einer Landzunge mit herrlichen Ausblicken auf den Golf von Thailand. Das Six Senses Spa bietet ein umfassendes Angebot an Behandlungen. Ausflüge rund um die Insel gewähren Einblicke in ihre natürliche Schönheit.

In der wunderschönen Phang Nga Bay, unweit von Phuket, befindet sich dieses beeindruckende Fleckchen Erde mit seiner besonderen Magie. Die 56 Villen, die zur Bucht und zum üppig-grünen Dschungel ausgerichtet sind, stehen allesamt auf Pfählen. Jede verfügt über einen privaten Pool und absolute Ungestörtheit. Eines der vielen Highlights: ein Segelausflug im traditionellen Langboot mit Picknick-Zwischenstopp auf einer einsamen Insel.

Das brandneue 5-Sterne-Hotel liegt am malerischen Tubkaek Beach an der südlichen Westküste Thailands. Das Resort mit insgesamt 72 Vilen und Suiten befindet sich nur ca. 45 Autominuten vom internationalen Flughafen Krabi entfernt. Eines der Highlights: Jeder Gast bekommt beim Einchecken ein Portier-Smartphone (mit einer unbegrenzten Anzahl internationaler Anrufe und Daten), mit dem man seinen persönlichen Banyan Tree Host rund um die Uhr auf Knopfdruck kontaktieren kann.

Im äußersten Norden von Thailand bei Chiang Rai, im Dreiländereck mit Laos und Myanmar, liegt dieses außergewöhnliche Hotel. Die 40 Zimmer und 15 Suiten sind auf einem Hügel in den Dschungel eingebettet, mit Blick auf den Mekong River. Das dazugehörige Elefantencamp ist preisgekrönt und wird wissenschaftlich betreut.

Kurz Check

Covid-19-Sicherheitsvorkehrungen. Eine Einreise nach Thailand ist für Urlauber aus Österreich nun grundsätzlich wieder möglich. Allerdings muss man sich für das sogenannte TR-Visum zunächst in 14-tägige Quarantäne begeben, sobald man in Thailand ankommt. Aktuelle Infos finden Sie hier. Eine Einreise nach Thailand ist für Urlauber aus Österreich nun grundsätzlich wieder möglich. Allerdings muss man sich für das sogenannte TR-Visum zunächst in 14-tägige Quarantäne begeben, sobald man in Thailand ankommt. Aktuelle Infos finden Sie