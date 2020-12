Wintersport statt Hitzewelle

Temperaturen von 40 Grad sind im Sommer eher die Regel als die Ausnahme. Arizona ist weltweit ja eher für seine spektakuläre Natur, viel Sonne und sehr warmen Temperaturen bekannt. In den Wintermonaten kann man aber auch das komplette Gegenteil erleben: Teile des Grand Canyon States verwandeln sich für einige Wochen im Jahr in ein glitzerndes weißes Winterparadies.

Bereits in direkter Umgebung der Stadt Flagstaff sind Skifahrer perfekt aufgehoben. Nur 30 Minuten Fahrt von der historischen Altstadt von Flagstaff und zwei Stunden von Phoenix entfernt befindet sich das. Die Besonderheit des Resorts ist, dass es als einziges eine Aussicht auf den Grand Canyon bietet. Skifahrer und Snowboarder – egal ob Profi oder Anfänger – können sich auf über 50 Abfahrten freuen. Darüber hinaus lockt das Resort mit Routen für „Glade Skiing“, bei dem man abseits der Piste durch den Wald fährt.

Ein weiteres Ski-Mekka befindet sich im Norden Arizonas: Die White Mountains. Insbesondere bei Wintersportlern mit weniger Erfahrung ist hier dassehr beliebt, welches gleichzeitig das größte Ski-Resort des Bundesstaates ist. Langgezogene und flache Abfahrten bieten sich für Snowboarder und Skifahrer sehr gut an, um Erfahrung zu sammeln.

Auch abseits der großen Ski-Resorts gibt es in Arizona ausreichend Möglichkeiten das Winterabenteuer zu genießen. So beispielsweise im, dem südlichsten Skigebiet der Vereinigten Staaten. Hier warten in der Nähe der kleinen Bergstadt Summerhaven über 22 Abfahrten auf Skifahrer und Snowboarder.