„Snowshoes statt Winterblues“ – unter diesem Motto gibt’s von Montag bis Freitag reduzierte Rax-Seilbahn-Tickets und gratis Schneeschuh-Equipment!

Die Rax-Seilbahn in den Wiener Alpen in Niederösterreich ist in die Wintersaison gestartet. Im Pendeltakt und in weniger als acht Minuten geht’s auf die Raxalm-Bergstation in Höhe von 1.545 Metern befördert. Oben angelangt ist das Schneeschuhwandern heuer das zentrale Thema: leicht erlernbar, budgetfreundlich, gesund und für jedes Alter geeignet.

Schneeschuh-Wanderwege auf der Rax

Mit kurzen Brettern geht es knisternd über das Rax-Plateau. Neu markierte Wege bieten noch mehr Vielfalt, die neue Winter-Wanderkarte sorgt für den perfekten Durchblick. Der Wanderweg zur Höllentalaussicht sowie der 60-minütige Rundwanderweg „Gatterlkreuz“ sind bei den Wintersportlern besonders gefragt. Hüttenschmankerln und -gaudi verspricht der durchgehend geöffnete Raxalm-Berggasthof. Das Ottohaus sowie weitere Berghütten in der Region haben an Wochenenden mit guter Witterung geöffnet.

Gratis Schneeschuh-Equipment auf der Rax unter der Woche

Neu sind heuer die Aktionstage „Snowshoes statt Winterblues“, die ein vergünstigtes Schneeschuhwander-Abenteuer unter der Woche versprechen. Von Montag bis Freitag (Feiertag ausgenommen) gibt es in der Wintersaison reduzierte Tickets für die Rax-Seilbahn. Die Berg- und Talfahrt kostet 31€ statt 34,50€ - inkl. Verleih des Schneeschuh-Equipments!

Kräftig sparen können Winterfans auch mit dem Schneeberg-Rax Kombiticket. Die beiden höchsten Berge der Wiener Alpen lassen sich günstig per Zahnrad- und Seilbahn entdecken. Das Kombiticket ist um 59 Euro für Erwachsene (Ersparnis bis zu 22 Euro) und 31 Euro für Kinder erhältlich.

Was sind die Highlights auf der Rax?

Neu auf der Rax sind heuer die Schneeschuh-Schnuppertage mit ausgebildeten Guides. Die rund dreistündigen Wanderungen sind HIER für den 13. und 21. Jänner 2024 buchbar.



Bei der Faschingsaktion auf der Raxalpe von 10. bis 13. Februar 2024 warten auf alle Kinder gratis Krapfen im Raxalm-Berggasthof. Am Faschingsdienstag (13. Februar) gibt es 50 Prozent Ermäßigung auf das reguläre Berg- und Talfahrtsticket mit der Rax-Seilbahn.



Bei der Rax-Winter-Challenge am 3. März 2024 können sich Erwachsene, Kinder und Jugendliche sportlich im Schnee messen. Gestartet wird die Schneeschuh-Challenge um 11:00 Uhr vom Raxalm Berggasthof. Im Anschluss daran wartet ein „Après-Schneeschuh-Programm“.



Wahre Gaumenfreuden am Berg verspricht die Winteredition von „Haubenkoch trifft Hüttenwirt“. Die Spitzenköche Stefan und Martin Görg vom Kupferdachl und Raxalm-Berggasthof-Wirt Bernd Scharfegger kochen für Feinschmecker mit Schneeschuhen groß auf.

Wie kommt man am besten auf die Rax?

Die Rax-Seilbahn ist von Wien aus in rund einer Stunde öffentlich erreichbar. Ein Wander- und Kultur-Shuttle-Service, der RUF-Bus, ist für Urlaubsgäste kostenlos.