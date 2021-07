Die Sommerferien 2021 stehen ganz im Zeichen der Top-Ausflugsziele Niederösterreichs. Die Vorfreude ist groß, das qualitätsvolle Angebot um einiges größer.

Neue Kreativoasen, knifflige Escape Rooms, eine Juwelenjagd, Vollmondfeste und Erlebnisführungen in der Natur machen die Ausflugsziele zu den Top-Adressen am Ausflugsmarkt. Tipp: Bei der „TAZI“ Rucksackaktion bleiben Ausflügler immer Up-to-Date.

Außergewöhnlicher Sommer

Dieser Sommer ist vieles. Nur nicht gewöhnlich. Die 50 Top-Ausflugsziele Niederösterreichs haben auf den diesjährigen Trend zum Heimaturlaub reagiert und bieten im Juli und August wieder innovative Angebote für die ganze Familie. Garantiert wird ein qualitätsvoller Aufenthalt – oder wie es Mag. (FH) Eveline Gruber-Jansen, Sprecherin der Top-Ausflugsziele, formuliert, „der Sommer deines Lebens. Gerade für die Schülerinnen und Schüler bieten wir in den Ferien mit neu gestalteten Abenteuerspielplätzen, Escape Rooms, Kreativoasen und Chill-Out-Zonen ein fulminantes Programm. Um der Hitze zu entfliehen sind unsere Natur-, Garten- und Bergangebote die erste Wahl." Eine weitere Alternative: An Bord der „BRANDNER Schiffahrt“ weht den Gästen eine erfrischende Brise entgegen. Das gewünschte Sommer-Feeling kommt an der neuen Outdoor-Bar auf, ein Beschattungssystem am Sonnendeck sorgt für einen kühlen Kopf.

© Schloss Artstetten ×

Jubiläen, Vollmondfeste und Klima-Wanderungen

Gleich mit zwei Jubiläen lässt der Nationalpark Donau-Auen aufhorchen, der seinen 25. Geburtstag feiert. Die Schlossinsel im schlossORTH Nationalpark-Zentrum startet zudem in die 15. Saison. Ein neu gestalteter Wald-Wildnis-Spielbereich sowie ein Kletter- und Balancier-Parcours für die jüngsten Gäste sorgen für einen erlebnisreichen Aufenthalt. Das trifft auch auf das „UnterWasserReich" in Schrems zu. Das beliebte Ausflugsziel im Waldviertel bietet im Juli und August Naturerlebnistage für Kids ab 6 Jahren an. Auf der Abenteuer-Checkliste darf eine Erlebnisführung im MAMUZ Schloss Asparn/Zaya nicht fehlen. Erkundet wird von Dienstag bis Freitag das archäologische Freigelände – ein Highlight für die ganze Familie.

© Roman Jandl ×

Immer eine Reise wert ist der Naturpark Sparbach. Vorbei an den sanftmütigen Wildschweinen geht es Richtung Abenteuerspielplatz. Geführte Wanderungen zu den Themen „Nachhaltigkeit“ und „Klimawandel“ finden am 8. Juli sowie am 25. August 2021 statt. Auf die Spuren von Indiana Jones begeben sich die Besucher*innen in der Erlebniswelt Mendlingtal. Neben einer spannenden Juwelenjagd lockt ein insgesamt 3,5 Kilometer langer Themenweg, der vorbei an einer spektakulären Triftanlage führt.

© Rene Jagersberger & Most Media ×

Neue Escape Rooms und Kreativzonen

Die Burg Aggstein ist aktuell von einem bösen Geist besetzt. Um diesen zu vertreiben, muss man den Outdoor Escape Room absolvieren. Die neue Attraktion ist ab 16 Jahren zugänglich und bietet einen kniffligen Rätselspaß. Mit einer Expedition ins ewige Eis überzeugt der neue Escape Room auf der Schallaburg. Im Zuge einer österreichisch-ungarischen Nordpolexpedition begeben sich Gäste auf die „Admiral Tegetthoff“ und damit auf eine Abenteuer- und Entdeckungsreise.

© Klaus Pichler ×

Nach dem puren Nervenkitzel gilt es sich zu sammeln und die Energie aufzuladen. Da kommt die „Chill out Area“ am Museumsplatz der Kunstmeile Krems zur rechten Zeit. Danach geht es weiter zur neuen Kreativoase, in der man sich künstlerisch austoben kann.

© Kunstmeile Krems BetriebsGmbH ×

Kulturgenuss im Weltraum

In den Sommermonaten sind im Stift Klosterneuburg Gartenführungen beliebt. Im Rahmen einer Klosterkräuter-Expedition lässt sich mehr über die Heilkräuter der Region erfahren. Neben neuen Familienführungen scheint im Augustprogramm wieder die Sommerakademie für Kinder auf. Besonders empfehlenswert ist ein Picknick im Natur-Schlosspark Artstetten. Einen Flug ins All verspricht diesen Sommer ein Besuch im Schloss Laxenburg. „RAUMSCHIFF – oder das Drama des begabten Hundes“ lautet der Titel des Sommertheaters von Christian Deix und Olivier Lendl. Mit Adi Hirschal und Hundedame Fiffi geht es im Jahr 2070 gemeinsam in den Weltraum. Bodenständiger bleibt man dagegen im Stift Seitenstetten. Bei der Ausstellung „400 Jahre Erdäpfel-Pioniere“ geht es unter die Erde. Näher beleuchtet wird der erste heimische Kartoffelanbau.

Die Ausflugssaison kann mit der Niederösterreich-CARD noch zusätzlich verbessert werden; viele Attraktionen können damit gratis besucht werden.