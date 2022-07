× Top-Tipps für den Sommer am See

Der Sommer ist da, die Temperaturen steigen immer weiter, und die Österreicher*innen zieht es an den See.

Ob sportlich begabt, traditionell orientiert oder einfach nur Lust auf Entspannung: An den zahlreichen österreichischen Gewässern lässt sich ein Tag nach jedermanns Geschmack verbringen.

Die ReiseLust24.at präsentiert euch gemeinsam mit dem Sonos Roam vier Top-Tipps für einen entspannten Sommertag am See. Die beliebten, portablen Speaker sorgen bei jedem Ausflug für den perfekten Sound – und sind zudem wasserdicht. Jetzt gibt es die mobilen Smart-Speaker auch in den fröhlichen Farben des Sommers.

© Soan Roam Wave ×

Wörthersee, Kärnten

Wer den Wörthersee nur vom Beachvolleyball kennt, der läuft Gefahr, weitere Highlights rund um Kärntens größten See zu verpassen. Ob Kitesurfen, Stand-Up Paddeln oder das innere Kind beim Tretbootfahren zum Vorschein bringen – der wasserdichte und stoßfeste Sonos Roam ist bei jeglichem Sport und der Entspannung rund um den angenehm warmen Alpensee der perfekte Begleiter und bringt den Sound des Sommers genau dorthin, wo du bist.

© Thomas Peham ×

Bodensee, Vorarlberg

Für alle Kosmopoliten, denen ein Land nie genug ist, bietet sich eine Radtour rund um den Bodensee an. Mit Start in Vorarlberg und bis zu 10h ununterbrochenem Soundvergnügen sind die Etappen durch die Schweiz und Deutschland eine schöne Herausforderung für begeisterte Radfahrer:innen – Badepausen im drittgrößten See Mitteleuropas natürlich inkludiert.

Attersee, Oberösterreich

An den zahlreichen, öffentlichen Badeplätzen am Attersee kann man einen wunderschönen Badetag verbringen – aber auch Action-Fans kommen hier auf ihre Kosten. Die beeindruckende Unterwasserwelt des Sees kann nicht nur bei Tauchgängen näher erkundet werden, sondern auch ganz außergewöhnlich in einem Plexiglas-Kajak. Um die richtige Stimmung auf der Kajaktour hochzuhalten, versorgt der Sonos Roam in Wave Blue Sportler:innen dabei mit dem Sound des Sommers – und auch ein paar Wasserspritzer tun dem keinen Abbruch.

© Fabian Kuhne ×

Achensee, Tirol

Dass Österreich nicht am Meer liegt, kommt wohl nicht überraschend. Wer sich damit aber nicht abfinden will, dem sei ein Besuch am Achensee - dem größten See Tirols – ans Herz gelegt. Am „Tiroler Meer“ lässt es sich Urlauben wie am richtigen Meer: Beine hoch, Sonnencreme rauf und Sound an. Wem das zu langweilig ist, der kann die Aussicht auf den Achensee bei einer der zahlreichen Wanderrouten in der umliegenden Naturlandschaft genießen – von Spaziergängen im Tal bis zu Höhenwegen am Berg. Auch hier ist der stoßfeste Sonos Roam zur Stelle, um die Lieblingsmusik immer und überall abzuspielen.

Der Sonos Roam ist online sowie im ausgewählten Fachhandel zu einem UVP von EUR 199,00 in Wave, Olive, Sunset, Lunar White oder Shadow Black erhältlich.